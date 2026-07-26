Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας

«Αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση»
Μητσοτάκης
Στιγμιότυπο από την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση του THI ( The Hellenic Initiative) (Πηγή φωτογραφίας: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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«Εθνική επιτυχία» χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την απόφαση της Unesco να ανακηρύξει τον Όλυμπο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς

«Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα! Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους», τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

 

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει: «Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπη. Αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Ενώ, ταυτόχρονα, γίνεται ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτόν τον μοναδικό βιότοπο.

Αξίζουν συγχαρητήρια στα υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος που εργάστηκαν αθόρυβα και πέτυχαν αυτή τη διάκριση. Μια διάκριση που έρχεται ύστερα από τις ανάλογες επιτυχίες για τα Ζαγόρια και τα Μινωικά Ανάκτορα της Κρήτης».

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