Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Δέσμευση για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε το βράδυ του Σαββάτου (12/9/26) στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Από το βήμα της 90ής της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε τις βασικές πολιτικές και προγραμματικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ.

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«Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία μιας χώρας που οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Στιγμές που δεν αρκεί να διορθώσεις λίγο την πορεία. Πρέπει να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις. Και πιστεύω βαθιά ότι για την Ελλάδα αυτή η στιγμή είναι τώρα. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινώντας την ομιλία του.

«Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είχε μια ιστορική ευκαιρία… Και όμως. Η χώρα δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη… Και κυρίως, όχι μόνο δεν κλείσαμε το χάσμα από τις προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά σήμερα μας προσπερνούν ακόμα και χώρες που πριν από λίγα χρόνια βρίσκονταν πίσω μας. Και αυτό είναι το πραγματικό καμπανάκι: Όταν οι άλλοι προχωρούν γρηγορότερα, η στασιμότητα δεν σημαίνει ότι μένεις στην ίδια θέση. Σημαίνει ότι υποχωρείς. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Αυτή η υποχώρηση δεν φαίνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Φαίνεται στην καθημερινή ζωή» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μίλησε για μια χώρα που συρρικνώνεται και μια περιφέρεια που αργοπεθαίνει. «Μπροστά μας, λοιπόν, ανοίγονται δύο δρόμοι.

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Ο ένας είναι ο δρόμος, που ήδη βαδίζουμε… Υπάρχει άλλος δρόμος ο δρόμος της προοπτικής. Της προόδου και της ευθύνης. Μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας. Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς επιλέγουμε αυτόν τον δρόμο».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε στη ΔΕΘ, ένα συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης το οποίο χαρακτήρισε ως «προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί» με αλλαγές που θα ξεκινήσουν αμέσως προς όφελος του πολίτη, «χωρίς να υτπολογίζουμε το κόστος γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνον στον ελληνικό λαό και δεν έχουμε ούτε είχαμε ποτέ εξαρτήσεις».

Στο πλαίσιο αυτό δεσμεύτηκε ότι στους πρώτους έξι μήνες της κυβερνητικής θητείας μας, θα προχωρήσει σε 7 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις, που είναι οι εξής:

1. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά.

2. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία.

3. Καλύτεροι μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις.

4. Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος.

5. Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό.

6. Αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας.

7. Ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Αυτές οι παρεμβάσεις θα είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής, ανέφερε.

Αντιμετώπιση της ακρίβειας στην πηγή

Σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην πηγή δεσμεύτηκε:

-Θεσμοθετούμε μια νέα, ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγοράς, που θα έχει το προσωπικό, τους πόρους και τα σύγχρονα εργαλεία για να κάνει τη δουλειά της.

-Ελέγχουμε τα καρτέλ και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Βάζουμε τέλος σε παραπλανητικές διαφημίσεις και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με βαριές κυρώσεις.

-Θεσμοθετούμε Συνήγορο του Μικρομεσαίου Προμηθευτή και Εμπόρου, εξασφαλίζοντας προστασία απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές μεγάλων δικτύων διανομής.

-Μεταφέρουμε τον έλεγχο του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

-Δημιουργούμε Μονάδα Χαρτογράφησης της Αγοράς, αξιοποιώντας το Παρατηρητήριο Τιμών και τα ψηφιακά δεδομένα.

-Εντοπίζουμε εγκαίρως πού γεννιέται η ακρίβεια και ποιος κερδίζει από αυτήν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

-Δίνουμε δύναμη στον καταναλωτή με μια πραγματικά ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή.

-Ενισχύουμε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, τις καταναλωτικές οργανώσεις και τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

-Κάθε καταγγελία αποκτά αντίκρισμα: ουσιαστική προστασία, γρήγορη επίλυση διαφορών.

-Ενισχύουμε τους ελέγχους στις ενδο-ομιλικές τιμολογήσεις των πολυεθνικών.

-Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών των ολιγοπωλίων, που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών.

-Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος.

-Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα.

-Στην ενέργεια, η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη: μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια.

– Διευκολύνουμε τη μετάβαση των νοικοκυριών από τα ακριβά κυμαινόμενα σε φθηνά και σταθερά τιμολόγια.

– Προωθούμε τα μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσειςνα ξέρουν τι θα πληρώνουν και να μην εξαρτώνται κάθε μήνα από τις διεθνείς διακυμάνσεις.

-Επιταχύνουμε τις υποδομές που ρίχνουν το κόστος όπως είναι οι επενδύσεις στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αποθήκευση ενέργειας.

– Δίνουμε προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες των Δήμων, των αγροτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της πραγματικής και παραγωγικής Ελλάδας, με εξασφαλισμένο χώρο σύνδεσης.

– Θεσπίζουμε ένα νέο, δίκαιο “Εξοικονομώ”, με προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά για να μειωθεί η κατανάλωσή τους.

– Εγγυόμαστε ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και μόνιμο πλαίσιο σταθερού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.

-Οπου υπάρχουν “ουρανοκατέβατα κέρδη”, το κράτος θα ενεργοποιεί τον μηχανισμό φορολόγησης.

Και τα έσοδα θα επιστρέφουν στην κοινωνία.

«Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις»

-Επαναφέρουμε σταδιακά τον 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους.

-Θεσπίζουμε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προστατεύοντας τον μισθωτό από την κρυφή φορολόγηση του πληθωρισμού.

-Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

-Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.

-Επαναφέρουμε την καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και τη μετενέργεια.

-Αποκαθιστούμε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία για να δώσουμε εργαλεία διαπραγμάτευσης στους εργαζόμενους.

-Δίνουμε φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για επιχειρησιακές συμβάσεις με σαφή θεσμικά δικαιώματα.

-Ανοίγουμε τη συζήτηση για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία.

-Καταργούμε το 13ωρο.

-Εφαρμόζουμε πιλοτικά τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές, σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε θέσεις έντασης διανοίας, δίνοντάς τους φορολογικά κίνητρα.

Σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης

-Σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης με κοστολογημένο σχέδιο,

-Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους,

-Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.

-Ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων.

-Σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για να δουν επιτέλους οι συνταξιούχοι πραγματικές αυξήσεις.

-Θέσπιση αναλογικής ανταποδοτικής σύνταξης σε όσους δεν συμπληρώνουν τα 15 έτη ασφάλισης.

Για το ιδιωτικό χρέος

-Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869/2010.

-Βάζουμε κανόνες και θέτουμε φραγμό στην ασυδοσία των funds και των servicers.

-Δίνουμε στον συνεργάσιμο δανειολήπτη προτεραιότητα για το δικό του δάνειο:δυνατότητα εξαγοράς, με σαφείς και δίκαιους όρους.

-Καθιστούμε υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

-Θεσπίζουμε βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.

-Δίνουμε δίκαιη και βιώσιμη λύση στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.

-Προστατεύουμε την αναγκαία ρευστότητα των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων, βάζουμε κανόνες στις κατασχέσεις και καταργούμε καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις.

Για το δημογραφικό, το στεγαστικό και τη στήριξη της οικογένειας

-Κάθε νομοσχέδιο και κάθε σημαντική απόφαση του κράτους θα αξιολογείται και ως προς το πώς επηρεάζει τους νέους, την οικογένεια και την ελληνική περιφέρεια.

-Αυξάνουμε την προσφορά προσιτής κατοικίας με το σχέδιο μας GenRent: 40.000 κοινωνικές κατοικίες από αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων.

Προτεραιότητα έχουν οι νέοι και οι οικονομικά ευάλωτοι, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί που δυσκολεύονται να βρουν σπίτιστα νησιά και στις περιοχές που καλούνται να υπηρετήσουν.

-Ανοίγουμε κλειστά σπίτια με ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση.

-Περιορίζουμε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις όπου η πίεση έχει ξεπεράσει τα όρια και θεσπίζουμε πλαφόν στις ετήσιες αυξήσεις ενοικίων σε τεκμηριωμένες ζώνες στεγαστικής πίεσης.

Μειώνουμε τα βάρη της οικογένειας.

-Θεσπίζουμε καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, με περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

-Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη.

-Δίνουμε μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως τριών ετών, με εισοδηματικά κριτήρια.

-Προσαρμόζουμε τη φορολογική κλίμακα των οικογενειών, ιδιαίτερα με δύο παιδιά, προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

-Μειώνουμε κατά 75% τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολύτεκνες οικογένειες.

-Εξισώνουμε σταδιακά δικαιώματα και παροχές τρίτεκνων και πολύτεκνων.

– Στηρίζουμε τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί με δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη των απαραίτητων φαρμάκων.

-Δημιουργούμε Ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό, με έσοδα από τη φορολόγηση των υπερκερδών στα ολιγοπώλια.

Νωρίτερα, το Σάββατο (12/9/26) ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επισκεφθεί τα περίπτερα της ΔΕΘ, δοκιμάζοντας κοκτέιλ με ρετσίνα και παίζοντας πινγκ πονγκ.