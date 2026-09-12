Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έγινε κουμπάρος με τον Ρουμάνο υπουργό Οικονομικών – Πάντρεψε τον Αλεξάντρου Ναζάρε στο Βουκουρέστι

Σε στενό κύκλο συγγενών, φίλων και συνεργατών έγινε το Σάββατο (12/9/26) στο Βουκουρέστι, ο γάμος του υπουργού Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ναζάρε, με την Μαρία Μιχάλι και κουμπάρους τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη και την σύζυγό του, Δήμητρα.

Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Cașin, μία από τις ιστορικές εκκλησίες της πρωτεύουσας της Ρουμανίας. Μάλιστα, λόγω της παρουσίας του Έλληνα κουμπάρου, Κυριάκου Πιερρακάκη, σημαντικό μέρος της ακολουθίας τελέστηκε και στα ελληνικά, δίνοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην τελετή.

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Ο γάμος συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ρουμανικών αλλά και ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, με δημοσιογράφους, φωτογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία να βρίσκονται από νωρίς στον χώρο της εκκλησίας, καταγράφοντας την άφιξη του ζευγαριού, των κουμπάρων και των προσκεκλημένων.