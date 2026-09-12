Κυβερνητικές πηγές κατά Κουτεντάκη της ΕΛΑΣ: Μπορεί να έχει έρθει το επόμενο Νόμπελ Οικονομίας και να μην το έχουμε καταλάβει

Με αιχμηρό τρόπο επανέρχονται κυβερνητικές πηγές στο ζήτημα της κοστολόγησης του οικονομικού προγράμματος, καλώντας τον τομεάρχη Οικονομικών του ΕΛΑΣ, Φραγκίσκο Κουτεντάκη, να εξηγήσει πώς ένα πρόγραμμα που, όπως επισημαίνουν, ο ίδιος προσδιόρισε τέσσερις φορές ότι κοστίζει 7,5 δισ. ευρώ ετησίως, μπορεί τελικά να εμφανίζεται με το ίδιο κόστος για ολόκληρη την τετραετία.

«Ας μας εξηγήσει ο κ. Κουτεντάκης πώς γίνεται ένα πρόγραμμα που κοστολογείται ετησίως 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ο ίδιος τέσσερις φορές ρητώς ανέφερε, να μπορεί να κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια σε όλη την τετραετία. Μπορεί να έχει έρθει στη χώρα μας το επόμενο Νόμπελ Οικονομίας και να μην το έχουμε καταλάβει», αναφέρουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές για τον τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης είχε απαντήσει στο καυστικό σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, για τα όσα δήλωσε χθες ο τομέαρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ.

Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης έκανε λόγο για «νέο επεισόδιο στο σίριαλ των κυβερνητικών “κοστολογήσεων”: μετά την “προσωπική θέση” για δραστική μείωση στα επιδόματα ανεργίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακάλυψε ένα δήθεν “άδειασμα” ανάμεσα σε όσα είπα σε τηλεοπτική συνέντευξη και σε όσα παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας».

«Δυστυχώς για το σενάριο, οι αριθμοί δεν συνεργάζονται. Τα 7,5 δισ. ευρώ είναι το πλήρες ύψος του προγράμματος που θα διαμορφωθεί σταδιακά έως το 2030. Εξ ορισμού, οι δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα είναι ροές: πραγματοποιούνται μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στους προϋπολογισμούς αποτυπώνονται ανά έτος. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζονται και παρακολουθούνται οι προϋπολογισμοί εδώ και δεκαετίες», σημειώνει, σχολιάζοντας ότι «οι μαθητευόμενοι, όμως, κοστολόγοι της ΝΔ αποφάσισαν να επινοήσουν μια νέα μονάδα μέτρησης: το σωρευτικό άθροισμα της τετραετίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έτσι ανακάλυψαν ότι αν προσθέσεις τις δαπάνες τεσσάρων ετών προκύπτει μεγαλύτερος αριθμός από τη δαπάνη ενός έτους. Ο κ. Μαρινάκης, δηλαδή, μετράει το 2030 τέσσερις φορές, και καταλήγει στα 30 δισ. Πρέπει, βεβαίως, να του αναγνωριστεί εγκράτεια: όταν ο κ. Κοντογεώργης εκτίμησε τα μέτρα στα 18 δισ. αυτός τα μείωσε στα 13 δισ. Και τώρα που ο κ. Πιερρακάκης τα εκτίμησε σε 40 δισ., αυτός τα κατεβάζει στα 30 δις», συνεχίζει ο Φρ. Κουτεντάκης.

«Σε κάθε περίπτωση, για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνουμε: το συνολικό ύψος του προγράμματός μας είναι 7,5 δισ. με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας. Που σημαίνει ότι το 2030 ο προϋπολογισμός θα έχει διευρυνθεί κατά 7,5 δισ. σε σχέση με τον σημερινό. Δεν είναι ούτε 13 ούτε 18 ούτε 30 ούτε 40 δισ. Είναι 7,5 δισ.», τονίζει και καταλήγει: «Αναμένουμε με ενδιαφέρον το επόμενο επεισόδιο. Ίσως μέχρι τότε οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι να έχουν καταφέρει τουλάχιστον να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Αν εξακολουθούν να δυσκολεύονται, το επόμενο μάθημα μπορεί να γίνει με μήλα».