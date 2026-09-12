Νίκος Ανδρουλάκης: «Ξεδίπλωσε» το όραμά του για το μέλλον από το βήμα της ΔΕΘ – «Μία χώρα να μας χωρά»

Υπό το εμβληματικό σύνθημα «Μία χώρα να μας χωρά», που όπως ο ίδιος είπε, συνοψίζει το όραμα του ΠΑΣΟΚ για το μέλλον, εκφώνησε την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η ομιλία, διάρκειας μιάμισης και πλέον ώρας, του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, τα είχε όλα. Κριτική στη ΝΔ, σχέδιο για το μέλλον, συγκεκριμένες προτάσεις, σύντομα συνθήματα που μπορούν εύκολα να εντυπωθούν στη μνήμη των πολιτών και… όραμα.

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«Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων», είπε περισσότερες από μία φορές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Περιέγραψε εξάλλου, την Ελλάδα ως μία χώρα που συρρικνώνεται, της οποίας η περιφέρεια αργοπεθαίνει, με την κυβέρνηση μέσα σε αυτό το σκηνικό, να επιστρατεύει επιπλέον τον φόβο.

«Από το “Μητσοτάκης ή χάος”, έφτασαν στην απόλυτη φαιδρότητα: “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”», είπε, καταλογίζοντας στους κυβερνώντες ότι «παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή». «Λίγη ντροπή, κύριοι της ΝΔ», είπε, για να αντιπροτείνει σε αυτή την “παρακμή”, τον δρόμο της προοπτικής, της προόδου και της ευθύνης.

Σημειώνοντας ως “αξιακή διαφορά” του ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ, το γεγονός ότι η Χαριλάου Τρικούπη αντιλαμβάνεται τον πολίτη ως φορέα δικαιωμάτων και τον βλέπει μέσα από τις ανάγκες και τα δικαιώματά του, ζήτησε «μια χώρα που μας χωρά όλους, χωρά τα όνειρά μας, χωρά τις ελπιδες μας, χωρά τις αγωνίες μας για το μέλλον των παιδιών μας, χωρά τις προσδοκίες μας για μια ζωή με προοπτική και αξιοπρέπεια, μια χώρα όπου η πρόοδος είναι δικαίωμα όλων». Σε αυτό το πλαίσιο, ξόρκισε μία νέα τετραετία Μητσοτάκη, περιγράφοντάς την ως «άλλη μία τετραετία χαμένων ευκαιριών», μίλησε για την ανάγκη αυτό να είναι το «τελευταίο μίλι» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και αντιπρότεινε το δικό του σχέδιο διακυβέρνησης, παρουσιάζοντας μάλιστα επτά νομοθετικές παρεμβάσεις – τομές που το ΠΑΣΟΚ θα φέρει μέσα στο πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησής του, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της ζωής των πολιτών:

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1η παρέμβαση: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε μία ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγοράς, θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Μικρομεσαίου Προμηθευτή και Εμπόρου, μεταφορά του ελέγχου του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, Μονάδα Χαρτογράφησης της Αγοράς, θέσπιση Μηχανισμού Έκτακτης Φορολόγησης Υπερκερδών των Ολιγοπωλίων, στοχευμένη και προσωρινή μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατώρας κατά 20% το 2027 και κατά 30% ως το τέλος της τετραετίας για τα νοικοκυριά κ.α.

2η: Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία. Μιλώντας για την ανάγκη αύξησης του πλούτου που δημιουργεί η χώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγγειλε την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, με νέο Αναπτυξιακό Νόμο, συγκρότηση ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας, σαφείς παρεμβάσεις υπέρ του ελεύθερου επαγγελματία, του αγρότη και του κτηνοτρόφου, στήριξη της θαλάσσιας οικονομίας, Εθνικό Σχέδιο Υποδομών, που βάζει τέλος στην Golden Visa ως εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας, όπως είπε, αναφωνώντας ότι «η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανέναν» κ.α.

3η : Καλύτεροι μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις, με επαναφορά σταδιακά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους, επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, κατάργηση του 13ωρου, πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές, σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης και νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους κ.ο.κ. «Δίνουμε δύναμη στον εργαζόμενο, αξιοπρέπεια στον συνταξιούχο», είπε.

4η : Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος, με απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων που κρατά ως τώρα καθηλωμένες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για προστασία της πρώτης κατοικίας και κανόνες που θέτουν φραγμό στην ασυδοσία των funds και των servicers, προστασία της ρευστότητας των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων κ.α.

5η : Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για θεσμοθέτηση του Δημογραφικού Αποτυπώματος, με αξιολόγηση κάθε νομοσχεδίου ως προς το πώς επηρεάζει τους νέους, την οικογένεια και την ελληνική περιφέρεια. Προανήγγειλε 40.000 κοινωνικές κατοικίες και περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων όπου η πίεση έχει ξεπεράσει τα όρια, καθώς και πλαφόν στις ετήσιες αυξήσεις ενοικίων σε τεκμηριωμένες ζώνες στεγαστικής πίεσης κ.ο.κ.

6η : Αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας. «Με το ΠΑΣΟΚ Στην κυβέρνηση δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί μπροστά στην αρρώστια», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας μεταξύ άλλων για αναγέννηση του ΕΣΥ και μισθολογική αναβάθμιση των εργαζομένων σε αυτό. Μίλησε ακόμα για θέσπιση πραγματικά ολοήμερου δημοσίου σχολείου, με ενισχυτική διδασκαλία, σχολική σίτιση, μόνιμους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ισχυρή ειδική αγωγή, σύνδεση του σχολείου με τον τόπο του, νέο λύκειο και εθνικό απολυτήριο, στήριξη του δημοσίου πανεπιστημίου κ.ο.κ.

7η: Ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε Εθνικό Σχέδιο Μεταρρύθμισης του Κράτους που θα φέρει το όνομα του Αναστάση Πεπονή, νέο ΑΣΕΠ, μείωση του υπουργικού συμβουλίου, θωράκιση της Διαύγειας, τέλος στο ‘πάρτι’ των απευθείας αναθέσεων, αλλαγή του άρθρου 86, αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατάργηση του νέου εκλογικού νόμου για την Αυτοδιοίκηση κλπ.

«Η Ελλάδα που θέλουμε δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά συμμετέχει στη διαμόρφωσή τους», είπε από το βήμα της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας την ανάγκη περισσότερης Ευρώπης και ταυτόχρονα μίας νέας κοινής οικονομικής απάντησης στις προκλήσεις των καιρών. Έθεσε ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία νέου, μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού επενδύσεων και σύγκλισης και επιτέθηκε στη ΝΔ για τα «ήρεμα νερά» της Γαλάζιας Πατρίδας, της τουρκικής επιμονής στη διχοτόμηση της Κύπρου και των μονομερών ενεργειών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. «Θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά καλή γειτονία χωρίς σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν υπάρχει», είπε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε πολλές φορές ότι δεν έχει εξαρτήσεις και υπερασπίστηκε την επιλογή της πολιτικής αυτονομίας, ως όρο δημοκρατίας και προϋπόθεση πραγματικής αλλαγής. «Αν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευθεί, αυτή την εμπιστοσύνη θα την τιμήσουμε μέχρι τέλους. Θα τη μετατρέψουμε σε έργο», είπε, δίνοντας το σύνθημα για έναν νέο κύκλο δημιουργίας και προοπτικής, για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα, αξιοκρατία, διαφάνεια και ισχυρό κράτος Δικαίου σε μία «χώρα που μας χωρά όλους»…