Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο: Μέσα στην επόμενη τετραετία πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα – 37 έργα 27 εκατ. ευρώ

Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο ανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο δημαρχείο Μεγίστης το πρωί του Σαββάτου (12.9.26), θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο για το Καστελόριζο και ολόκληρο το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα, προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ, με παρεμβάσεις στις υποδομές, την ύδρευση και την αποχέτευση, την ενέργεια, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη στέγαση, την υγεία και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ «Η δική μου δέσμευση είναι σαφής: μέσα στην επόμενη τετραετία πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα, τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες», δήλωσε ο πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε επισκεφθεί τη Ρω και τη Στρογγύλη και έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέφτηκε τα συγκεκριμένα ακριτικά νησιά. Ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα στη Ρω και ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του φυλακίου. Επισκέφθηκε το νέο κεντρικό κτήριο, το εστιατόριο και τα μαγειρεία, ενώ είδε και τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό στο δημαρχείο στο Καστελόριζο τέθηκαν το πλέγμα έργων υποδομής, οι πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τα κίνητρα για την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τη συνάντηση, ο πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και την ομάδα του για μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα στο Καστελόριζο, επ’ ευκαιρία και της πολύ σημαντικής αυριανής εορτής». «Κάναμε μία συνολική επισκόπηση των σημαντικών εκκρεμοτήτων ως προς τα έργα υποδομής, τα οποία αφορούν στο νησί. Η δική μου η δέσμευση είναι σαφής: μέσα στην επόμενη τετραετία, κ. δήμαρχε και κ. περιφερειάρχα, πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα, τα οποία «ταλανίζουν» το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες», τόνισε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Πολλά έργα βρίσκονται στη διαδικασία της ωρίμανσης. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην αποκατάσταση του λιμανιού, στην οριστική επίλυση των ζητημάτων του βιολογικού καθαρισμού και της διαχείρισης της ύδρευσης, στην ανάγκη να μπορούμε να παρέχουμε ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο και βέβαια και στην προώθηση μιας σειράς έργων με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είτε μιλάμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη λογική zero waste είτε για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω φωτοβολταϊκών, έτσι ώστε να μπορέσει να υποστηριχθεί συνολικά η ηλεκτροπαραγωγή στο νησί».

ΓΡ.ΤΥΠ.ΠΡΩΘΥΠ. ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/EUROKINISSΙ

«Για όλα αυτά τα σημαντικά έργα είμαστε σε συντονισμό κεντρικά και με τον δήμαρχο και με τον περιφερειάρχη. Ο πρόεδρος της Βουλής και η Βουλή των Ελλήνων γενναιόδωρα θα αναλάβει την αποκατάσταση κάποιων χώρων και κάποιων σπιτιών, έτσι ώστε το επόμενο καλοκαίρι να μπορούμε τουλάχιστον να στεγάσουμε τους γιατρούς, οι οποίοι επιλέγουν να έρθουν στο Καστελόριζο, σε απολύτως αξιοπρεπείς και ποιοτικές συνθήκες. Οπότε, κ. δήμαρχε, τα υπόλοιπα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αύριο», επισήμανε. «Επαναλαμβάνω για ακόμα μία φορά για το πόσο χαρούμενος είμαι για την παρουσία μου στο Καστελλόριζο και να γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να ευημερεί, θα συνεχίσει να προσελκύει περισσότερους μόνιμους κατοίκους και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Κυρίως να δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά, στους νέους Καστελλοριζιούς, να μπορούν να ζήσουν και να προκόψουν εδώ στον τόπο τους, έναν τόπο ο οποίος έχει τόσο ξεχωριστό ιστορικό βάρος, βλέποντας αυτή την πολύ ωραία φωτογραφία… Από πότε είναι αυτή, Δήμαρχε; Νικόλαος Ασβέστης: Από το 1917, επί γαλλοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης: Να θυμόμαστε ότι το Καστελλόριζο είχε πάνω από 10.000 μόνιμους κατοίκους, οπότε ο σκοπός εδώ είναι πολύ σαφής και πολύ συγκεκριμένος: πώς θα μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο Καστελλόριζο. Να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε αυτόν τον στόχο να τον πετύχουμε. Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλαος Ασβέστης σημείωσε: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κ. Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Χατζημάρκο, τους Βουλευτές μας. Κάναμε μία εποικοδομητική συζήτηση όσον αφορά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη για το νησί μας. Τις επόμενες ώρες θα κάνει μια εξαγγελία ο Πρωθυπουργός για το τι ακριβώς συζητήσαμε και σε τι χρηματοδοτήσεις σκοπεύουμε να ενταχθούμε περαιτέρω. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, οι Βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Εμμανουήλ Κόνσολας και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης, o Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτρης Χούπης και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Δεκάδες έργα για την ενίσχυση των υποδομών του νησιού Επί τάπητος στη σύσκεψη στο Δημαρχείο τέθηκε το ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο για την ανάπτυξη των υποδομών. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην ανακατασκευή των κρηπιδωμάτων του λιμανιού του Καστελλόριζου. Για το έργο έχει πλέον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και προτεραιοποιείται μέσω του ΕΣΠΑ. Πέραν του λιμένα, το σχέδιο που υλοποιείται για την περιοχή προβλέπει 37 έργα, όπως η αντικατάσταση των κρίσιμων τμημάτων του δικτύου ύδρευσης συν τη λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου, παρεμβάσεις στο δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας. Το έργα, προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ, καλύπτουν έξι τομείς: την ενεργειακή μετάβαση, τη βιώσιμη διαχείριση πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Πρωτοβουλίες για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων Συζητήθηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν στο νησί. Σε αυτή τη φάση είναι σε εξέλιξη η κατασκευή 12 κατοικιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέρος των οποίων θα διατεθεί για υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, ενώ έχει δρομολογηθεί η ανέγερση επιπλέον εννέα κατοικιών από το Λιμενικό Σώμα, για τις ανάγκες του προσωπικού του. Επίσης, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην επισκευή τεσσάρων κατοικιών, με χρηματοδότηση από τη Βουλή των Ελλήνων. Παράλληλα, παραχωρείται στον Δήμο έκταση 19 στρεμμάτων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με 30 παλαιές κατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλες, όπου θα ανεγερθούν νέα σπίτια. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Υπουργείο Εσωτερικών και η ωρίμανση του έργου θα γίνει μέσω του Υπερταμείου.