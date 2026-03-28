Κωνσταντοπούλου κατά κυβέρνησης για τη δίκη των Τεμπών: «Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους παρενέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου στις εξελίξεις γύρω από τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, εξαπολύοντας με ανάρτησή της σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε ευθέως θέμα παραίτησης του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, υποστηρίζοντας ότι, μετά τα γεγονότα της Δευτέρας, «σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα» μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν αυτονόητη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εστίασε στις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η διαδικασία, κάνοντας λόγο για πλήρη διάψευση των κυβερνητικών διαβεβαιώσεων σχετικά με την ειδική αίθουσα που είχε διαμορφωθεί για τη δίκη για τα Τέμπη. Κατά την ίδια, αντί για έναν χώρο με επαρκείς προδιαγραφές, αποκαλύφθηκε ένα σκηνικό που, όπως υποστήριξε, προσέβαλε τους συγγενείς των θυμάτων, τους επιζώντες, τους συνηγόρους και συνολικά τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης.

Στην ανάρτησή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας καταγγέλλει οργανωμένη κυβερνητική προσπάθεια αντιστροφής της πραγματικότητας, στοχοποίησης συγγενών και συνηγόρων, αλλά και απαξίωσης όσων επιμένουν να ζητούν πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Με αιχμηρές αναφορές τόσο στον κ. Φλωρίδη όσο και στον Αδωνι Γεωργιάδη, υποστήριξε ότι η κυβερνητική πλευρά επιχειρεί να εμφανίσει ως «αστοχία» ένα ζήτημα που, κατά την ίδια, συνιστά ευρύτερο θεσμικό και πολιτικό φιάσκο.

Η κριτική της επεκτάθηκε και στον πυρήνα της δικαστικής διερεύνησης, με την κ. Κωνσταντοπούλου να απαριθμεί όσα, όπως υποστηρίζει, λείπουν ή έχουν αλλοιωθεί από τη δικογραφία: από τα εξαφανισμένα βίντεο και το βιολογικό υλικό έως τις ελλείπουσες ιατροδικαστικές πράξεις και τις ευθύνες πολιτικών προσώπων που, κατά την ίδια, έχουν μείνει εκτός κάδρου. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για διακριτές δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν όχι μόνο την κύρια δίκη, αλλά και επιμέρους υποθέσεις που σχετίζονται με το μπάζωμα, τα ηχητικά ντοκουμέντα, τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τη σύμβαση 717.

Κλείνοντας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιχείρησε να δώσει στην παρέμβασή της χαρακτήρα πολιτικής και ηθικής δέσμευσης, διαβεβαιώνοντας ότι «όλες οι δίκες θα γίνουν» και ότι «όλη η αλήθεια θα αποκαλυφθεί». Μετωπικά αντιπαρατιθέμενη με την κυβέρνηση, υποστήριξε ότι η Δικαιοσύνη είναι «υπόθεση της κοινωνίας» και ότι απέναντι σε κάθε απόπειρα συγκάλυψης θα βρεθούν «οι γονείς, οι συγγενείς, οι συνήγοροι, η ίδια η κοινωνία».

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Απάντηση στους χυδαίους υβριστές και προβοκάτορες της Κυβέρνησης, στον κ. Μητσοτάκη και τα αλαλάζοντα φερέφωνά του

Ο κ. Φλωρίδης μετά από όσα έγιναν τη Δευτέρα, θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί.

Σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα, αυτό θα είχε συμβεί: αν ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε επί 2 χρόνια διαφημίσει την «ειδική αίθουσα» που «κατασκευάσθηκε ειδικά» για τη δίκη των Τεμπών, με δαπάνη «1.600.000 ευρώ», δημόσιο χρήμα, και τελικά αποδεικνυόταν ότι δεν υπάρχει ούτε ειδική αίθουσα ούτε χωρητικότητα ούτε τεχνικές προδιαγραφές, παρά μόνο ένα αχούρι, χωρίς στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφάλειας, πυρασφάλειας και αξιοπρέπειας, ο Υπουργός θα υπέβαλλε παραίτηση.

Διότι κορόιδεψε τον κόσμο, σπατάλησε δημόσιο χρήμα, προσέβαλε θύματα και συγγενείς, απαξίωσε συνηγόρους, δημοσιογράφους, πολίτες, καταπάτησε την αξιοπρέπεια των παραγόντων της δίκης και των πολιτών και οδήγησε σε αδιέξοδο την δίκη.

Αυτά θα γίνονταν σε μια ευνομούμενη χώρα.

Η Ελλάδα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει πάψει προ πολλού να είναι ευνομούμενη χώρα. Κυβερνιέται από γκάνγκστερς. Που όχι μόνο δεν ζητούν συγνώμη, όχι μόνον δεν παραιτούνται, αλλά και προσπαθούν λυσσαλέα να αντιστρέψουν την πραγματικότητα, να μπαζώσουν τα πάντα, να ενοχοποιήσουν τα θύματα, να αμαυρώσουν συγγενείς και να στοχοποιήσουν συνηγόρους.

Από την περασμένη Δευτέρα 23/3/26, Φλωρίδης και Γεωργιάδης έχουν πάρει σβάρνα τα κανάλια προσπαθώντας να κάνουν το μαύρο άσπρο.

Να εμφανίσουν μια αίθουσα όπου δεν χώρεσαν οι παράγοντες της δίκης και οδηγήθηκαν σε κρίσεις πανικού και λιποθυμίες οι επιζώντες και επιζώσες σαν την «πιο κατάλληλη και καλύτερη αίθουσα σε όλο τον κόσμο».

Να καλλωπίσουν την αποτυχία τους εμφανίζοντάς την σαν «αστοχία της…ταξιθεσίας».

Να μας πείσουν ότι αυτοί που δεν χώρεσαν την Δευτέρα 23/3 θα χωρέσουν την Τετάρτη 1/4, δηλαδή την Πρωταπριλιά…

Να ενοχοποιήσουν με λάσπη τους χαροκαμένους γονείς και συγγενείς, τους επιζώντες και τους συνηγόρους ότι… «αναβόσβηναν τα φώτα»!!!

Να επιτίθενται σε εμάς που ήμασταν εκεί, πανέτοιμοι, για να ξεκινήσει η δίκη, και να μας κατηγορούν ότι εμείς «δεν θέλαμε να γίνει».

Να στοχοποιούν προσωπικά εμένα, που δίνω την ψυχή μου 3 χρόνια στο πλευρό των συγγενών και των επιζώντων, αφιερώνοντας χιλιάδες ώρες στην μάχη για την αποκάλυψη της αλήθειας, την διεκδίκηση δικαιοσύνης, την δικαίωση των θυμάτων.

Να φτάνουν να κατηγορούν συγγενείς ότι είναι υποκινούμενοι από εμένα στον αγώνα τους για τα παιδιά τους!

Να φτάνει ο νεοδημοκράτης εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου Λυμπερόπουλος να αποκαλεί τους γονείς και τους συγγενείς, τους τραυματίες και τους συνηγόρους τους «αγανακτισμένους δήθεν πολίτες».

Να φτάνει το «Γραφείο Τύπου» της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να επιτίθεται προσωπικά και ονομαστικά σε εμένα ως συνήγορο και στην Μ. Καρυστιανού ως μητέρα και να αποδίδει κίνητρα και να κάνει δίκη προθέσεων, για λογαριασμό της Κυβέρνησης.

Να φθάνουν να εξισώνουν τον αγώνα των συγγενών και των συνηγόρων τους για Δικαιοσύνη με την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Ποιοι; Οι Γεωργιάδηδες, οι Βορίδηδες, οι Φλωρίδηδες, οι αρνητές όλων των εγκλημάτων και θαυμαστές του Γκέμπελς, που και σήμερα στηρίζονται στα απομεινάρια της Χρυσής Αυγής για να κυβερνούν.

Να φτάνει ο κ. Φλωρίδης σήμερα να αποκαλεί μια μάνα θύματος, της Μάρθης, «υποψήφια αρχηγό κόμματος, για την οποία δεν προβλέπεται θέση στη δίκη».

Να λένε ότι ο Πάνος Ρούτσι διακινδύνευσε τη ζωή του κάνοντας 23 ημέρες απεργία πείνας σε δημόσια θέα, ζητώντας να μάθει τα αίτια θανάτου του παιδιού του, του Ντένι, επειδή του το είπα εγώ για να…καθυστερήσει η δίκη!

Ποια δίκη;

Μα αυτή που οι συγγενείς διεκδικούν να γίνει με όρους αμεροληψίας και ανεξαρτησίας, με όλους τους κατηγορουμένους στο σκαμνί, με όλα τα στοιχεία στη δικογραφία, με όλες τις εξετάσεις που δεν έγιναν, με όλα τα βίντεο που τα εξαφάνισαν, με όλα τα στοιχεία που τώρα, με τις προσπάθειές μας, κατασχέθηκαν και για να μην τα δώσουν οδήγησαν σε λιποθυμία και κλάματα την Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας.

Η δίκη από την οποία η ΝΔ εξαίρεσε τον Καραμανλή, τον Τριαντόπουλο, τον Α. Χαρακόπουλο, τον Αγοραστό.

Η δίκη στην οποία δεν υπάρχει κατηγορία για την πυρκαγιά που κατέκαψε θύματα.

Η δίκη στην οποία δεν περιέχεται το βιολογικό υλικό των θυμάτων, διότι το κατέστρεψαν.

Η δίκη στην οποία δεν περιέχονται βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας γιατί τα εξαφάνισαν συντονισμένα και ηθελημένα τις πρώτες μέρες.

Η δίκη στην οποία δεν περιέχονται ιατροδικαστική αυτοψία, δειγματοληψίες του χώρου και εξετάσεις γιατί οι Κυβερνώντες και οι φίλοι τους σύλησαν τον τόπο του Εγκλήματος, απομάκρυναν και πέταξαν στοιχεία και μπάζωσαν το χώρο στα μουλωχτά, χωρίς άδεια ανακριτή και εισαγγελέα.

Η δίκη στην οποία οι υπεύθυνοι της Hellenic Train διώκονται για…πλημμελήματα – αυτά για τα οποία ανησυχεί ο ΝεοΔημοκράτης Εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου να μην παραγραφούν.

Ακούστε, λοιπόν, κύριοι Φλωρίδη και Γεωργιάδη, ακούστε κι εσείς, κύριε Μητσοτάκη, που κρύβεστε πίσω από αυτά τα θλιβερά φερέφωνά σας:

Εγώ προσωπικά σας εγγυώμαι ότι όλες οι δίκες θα γίνουν.

Όλες.

Και αυτή που προσπαθείτε να οδηγήσετε σε φιάσκο από την περασμένη Δευτέρα.

Και αυτή για τα εξαφανισμένα βίντεο, που οι συμβεβλημένοι με εσάς και διορισμένοι από εσάς κατηγορούμενοι Τσαντσαράκης και Τερεζάκης, μαζί με τον δικό σας Καπερνάρο προσπάθησαν με κάθε τρόπο να την αναβάλουν και απέτυχαν, προσκρούοντας στη δική μας αντίσταση. Και που τώρα, αυτήν την δίκη την έχετε οδηγήσει σε διακοπή 3 εβδομάδων, μετά από προφανείς ασφυκτικές πιέσεις σε δικαστές για να μην πάρουμε αντίγραφα των νέων στοιχείων: πιέσεις στη δικαστή της έδρας που στις 10 Μαρτίου, μετά από «διακοπή για υπηρεσιακό κώλυμα», ενώ στα Δικαστήρια Λάρισας βρισκόταν χωρίς επίσημο λόγο ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χρ. Σεβαστίδης, έβαλε τα κλάματα και λιποθύμησε.

Πιέσεις και στην δικαστή – Πρόεδρο Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Λάρισας, που στις 19 Μαρτίου 2026 αρχικώς ενέκρινε τη χορήγηση αντιγράφων των νέων στοιχείων στους συγγενείς και στη συνέχεια, 4 ώρες αργότερα, ώρα 6μμ, τρεμάμενη ανακάλεσε την απόφασή της να μας χορηγηθούν τα κατασχεμένα βίντεο, με ένα πρόχειρο, χειρόγραφο μπακαλόχαρτο, που το βάφτισε «Πράξη».

Όλες οι δίκες θα γίνουν.

Και η δίκη των Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που ξεκίνησε στις 3 Μαρτίου 2026 και διακόπηκε για τις 24 Απριλίου, όπου υπερασπίζεστε τους κατηγορουμένους και όχι την κατηγορία.

Και η δίκη για την υπεξαγωγή των ηχητικών της μοιραίας νύχτας που διοχετεύθηκαν αλλοιωμένα στα φιλικά σας ΜΜΕ για να ενισχύσουν το σενάριο του ανθρώπινου λάθους, δίκη που αναβλήθηκε στις 12/3 λόγω ωραρίου και όπου πάλι εμείς ήμασταν εκεί, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να γίνει, ενώ οι διορισμένοι από εσάς κατηγορούμενοι του ΟΣΕ ήταν χωρίς τους δικηγόρους τους, έτοιμοι να ζητήσουν αναβολή.

Όλες οι δίκες θα γίνουν.

Και η δίκη Τριαντόπουλου – Αγοραστού – Α. Χαρακόπουλου για το μπάζωμα, που φροντίσατε να χωριστεί από την κύρια δίκη για να πέσουν στα μαλακά οι εκλεκτοί σας. Και εκεί είμαστε παρόντες και υποβάλλουμε στοιχεία, αιτήματα, υπομνήματα, εκεί ήμασταν και την Τρίτη 24/3/2026 με την οικογένεια Παπαγγελή – Ντόλκα για τη γνωστοποίηση του πέρατος της Ανάκρισης.

Όλες οι δίκες θα γίνουν,

Και η δίκη Καραμανλή, που τον προστατεύετε, που ακόμη δεν έχει απολογηθεί πουθενά, και που μαζί του προστατεύεται και όλη η ιεραρχία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που διαχωρίσθηκε από την κύρια δίκη όταν έκλεισε εσπευσμένα την Ανάκριση ο Εφέτης Ανακριτής.

Όλες οι δίκες θα γίνουν.

Και η δίκη των ημετέρων σας, για τη σύμβαση 717. Των ημετέρων σας σε δημόσιες θέσεις και των εταιριών διαφθορέων που πλούτιζαν από τις θανατηφόρες παρατάσεις.

Και η δίκη για τις παραβιάσεις και εγκληματικές παραλείψεις των ιατροδικαστών.

Όλες οι δίκες θα γίνουν.

Και η δίκη για την δική σας δράση, κύριε Μητσοτάκη, που έχετε προσωπική εμπλοκή και ευθύνη για το Έγκλημα των Τεμπών και την οργανωμένη συγκάλυψή του.

Όλες οι δίκες θα γίνουν.

Και όλη η αλήθεια θα αποκαλυφθεί.

Όσο χρόνο, όση προσπάθεια κι αν χρειαστεί, εγώ θα είμαι εκεί, και η κοινωνία θα είναι ενεργή, με τα μάτια ανοιχτά, διεκδικώντας Δικαιοσύνη, Αλήθεια και Λογοδοσία.

Αν νομίζετε ότι οι γονείς που τους σκοτώσατε τα παιδιά τους είναι άβουλα όντα και υποχείρια, είστε βαθιά νυχτωμένοι….Και αξιοθρήνητοι…

Αν νομίζετε ότι οι συνήγοροι των οικογενειών είναι του χεριού σας, είστε γελασμένοι.

Αν νομίζετε ότι εγώ θα καμφθώ από τύπους σαν κι εσάς, επειδή έχετε εξουσία, ή ότι θα φοβηθώ επειδή με απειλείτε με ρητούς, υπόρρητους και έμπρακτους τρόπους, ή ότι θα κάνω μισό εκατοστό πίσω επειδή έχετε βάλει επιόρκους φίλους σας στο δικαστικό σώμα και αλλού να βάλλουν εναντίον μου, παραβιάζοντας τα καθήκοντά τους για να σας κάνουν τη χάρη, προσβλέποντας σε ανταλλάγματα, ξανασκεφτείτε το.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Αν νομίζετε ότι οι πολίτες είναι ηλίθιοι και ότι η κοινωνία τρώει κουτόχορτο, είστε απλώς βαριά ανόητοι και θα γευτείτε την ηχηρή διάψευση από τους ίδιους τους πολίτες.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Δεν εξαγοράζονται όλοι ούτε όλα αγοράζονται.

Η Δικαιοσύνη είναι υπόθεση της κοινωνίας.

Η απόδοση Δικαιοσύνης αποτελεί προϋπόθεση ύπαρξης της κοινωνίας.

Και στα σκοτεινά σχέδιά σας θα βρείτε απέναντι όλους εμάς, γονείς, συγγενείς, συνηγόρους, την ίδια την κοινωνία.

Καλή σας νύχτα.