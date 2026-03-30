Κοντογεώργης: Κάθε εβδομάδα παράτασης του πολέμου, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε ανάπτυξη και πληθωρισμό

Από τα σενάρια πρόωρων εκλογών μέχρι την ακρίβεια, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη δίκη για τα Τέμπη κινήθηκε η συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα (30.03.2026) στο ΕΡΤNews Radio 105,8 ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Ο Θανάσης Κοντογεώργης απέκλεισε εκ νέου κάθε ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, υποστηρίζοντας ότι «η λύση δεν είναι εκλογές, αλλά δουλειά» και επιμένοντας πως «οι εκλογές θα γίνουν τότε που έχουμε πει, το 2027». Οπως ανέφερε, πέραν του ότι δεν υφίσταται συνταγματικός λόγος που να δικαιολογεί μια τέτοια εξέλιξη, η διεθνής συγκυρία και η αβεβαιότητα που προκαλεί η παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επιβάλλουν, κατά την κυβέρνηση, προσήλωση στη διαχείριση των συνεπειών και όχι είσοδο σε προεκλογικό κύκλο.

Ανοικτό παράθυρο για παράταση στο πλαφόν

Στο οικονομικό πεδίο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου το πλαφόν, ιδίως στα τρόφιμα, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι πληθωριστικές πιέσεις ως απότοκο της κρίσης στη Μέση Ανατολή. «Αν παραταθεί και επιδεινωθεί η κρίση, έχουμε πει ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σημείωσε, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ισχυρών και ευρείας κλίμακας παρεμβάσεων που θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενη νέα επιβάρυνση των οικονομιών τους. Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε ότι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να αποτραπεί «ένα δευτερογενές κύμα πληθωρισμού», προσθέτοντας πως, αν αλλάξουν οι συνθήκες, θα εξεταστεί τι πρόσθετο μπορεί να γίνει.

Τι είπε για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, ο Θανάσης Κοντογεώργης χαρακτήρισε το θέμα «πολύ σοβαρή υπόθεση» και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έκανε «το θεσμικά επιβεβλημένο», θεσπίζοντας πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε πως δεν γνωρίζει αν υπάρχει δεύτερη δικογραφία, επιμένοντας ότι το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι η διαμόρφωση «ενός διαυγούς συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων», ενώ επανέλαβε ότι οτιδήποτε προκύψει θα αξιολογηθεί όταν υπάρξουν συγκεκριμένα δεδομένα.

Για τη δίκη των Τεμπών

Σχετικά με τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, ο υφυπουργός παρέπεμψε στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού και τόνισε ότι «όλους μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια δίκαιη δίκη». Ζήτησε, δε, να αφεθεί η Δικαιοσύνη «απερίσπαστη και ανεπηρέαστη» να κάνει τη δουλειά της, καλώντας παράλληλα όλους τους εμπλεκόμενους να μη συμβάλουν σε περαιτέρω ένταση, ιδίως απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για «εργαλειοποίηση της υπόθεσης» από την αντιπολίτευση και υποστήριξε ότι πολιτικοί και δημόσια πρόσωπα οφείλουν να απέχουν από δηλώσεις που μπορεί να επηρεάσουν το κλίμα γύρω από τη διαδικασία.