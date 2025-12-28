Πολιτική

Κόντρα ανάμεσα σε Αλεξάνδρα Σδούκου και ΠΑΣΟΚ: «Η πιο αδίστακτη κυβέρνηση» – «Ψάχνετε κάτι για να αντιπαρατεθείτε στην κυβέρνηση»

Στο επίκεντρο της διαμάχης Πειραιώς και Χαριλάου Τρικούπη είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών αγροτοσυνδικαλιστών
Αλεξάνδρα Σδούκου
Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου / EUROKINISSI / Φωτογραφία Αργυρώ Αναστασίου

Έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του απέναντι στην κυβέρνηση άσκησε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου με γραπτή δήλωσή της την Κυριακή (28.12.2025).

Όπως τονίζει η Αλεξάνδρα Σδούκου, μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της αντιπολίτευσης αλλά και του ΠΑΣΟΚ είναι ότι εναγωνίως αναζητά κάτι για να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση.

Όταν μάλιστα δεν μπορεί να το βρει, απλώς το εφευρίσκει, σημειώνει η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και προσθέτει:

«Σήμερα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Τσουκαλάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γίνεται λόγος για ”μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου”.

Θα πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν αναφέρεται σε αναστολή όλων των ερευνών.

Σε κάθε περίπτωση, ας το διευκρινίσει».

Απαντώντας ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει:

«Πάει πολύ να κάνει φθηνή σπέκουλα και να προσπαθεί να χρεώσει δήθεν προθέσεις για αναστολή ερευνών σε άλλους, η Εκπρόσωπος του κόμματος που εξέθρεψε το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθυστέρησε τους ελέγχους, εμπόδισε τη δικαιοσύνη και ενθάρρυνε την ανομία όσο καμία άλλη στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

Ασφαλές περιβάλλον είναι οι δικλίδες για να μην χρεοκοπήσουν οι έντιμοι αγρότες, που εξαπάτησε αυτή η κυβέρνηση για να μοιράζει επιδοτήσεις στους “φραπέδες”.

Είναι η ανάγκη να προστατευθούν όσοι βλέπουν τα δάνεια τους να καταγγέλλονται και να μπαίνουν στον Τειρεσία επειδή η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί, καθυστέρησε τις πληρωμές στα χρονοδιαγράμματα που η ίδια όρισε.

Είναι όσοι σοκαρισμένοι παρακολουθούν τις συνέπειες στον πρωτογενή τομέα από το “γαλάζιο” φαγοπότι που έλαβε χώρα την τελευταία πενταετία.

Το θράσος έχει και τα όρια του. Αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η πιο αδίστακτη που γνώρισε ο τόπος, δεν έχει όρια στην προπαγάνδα, στο ψέμα και τη διαστρέβλωση».

