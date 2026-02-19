Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Γεωργιάδη για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μόνο με την Υγεία δεν ασχολείται», «Η βία δε θα κανονικοποιηθεί»

Η αντιπαράθεση για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας μεταφέρθηκε στη Βουλή, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να εξαπολύει σφοδρά πυρά κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον ίδιο να απαντά «επί προσωπικού», παραθέτοντας στοιχεία για τον προϋπολογισμό και τη στελέχωση του νοσοκομείου.

Από το βήμα της Ολομέλειας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, «με συνοδεία ενόπλων, ενστόλων κουκουλοφόρων και κρανοφόρων αστυνομικών» επιχείρησε να «επιβάλει τους δικούς του όρους» στο Κρατικό Νίκαιας, «προσβάλλοντας» –όπως είπε– γιατρούς και νοσηλευτές που «αγωνίζονται και αγωνιούν» δίπλα στους ασθενείς. Κάλεσε, μάλιστα, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να απαντήσει «εάν αυτός διέταξε την άσκηση βίας κατά γιατρών και νοσηλευτών».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ότι «μόνο με την υγεία δεν ασχολείται», παρά μόνον –όπως ανέφερε– όταν πρόκειται για «κανέναν πλούσιο ασθενή», ενώ ισχυρίστηκε ότι ενδιαφέρεται κυρίως για «δημόσιες σχέσεις». Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι οι εργασίες ανακαίνισης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ξεκίνησαν το 2023 και υποστήριξε ότι ο υπουργός πήγε να εγκαινιάσει «μισό ΤΕΠ», κάνοντας λόγο για χώρο που «κάθε φορά που βρέχει πλημμυρίζει» τόσο στα επείγοντα όσο και στον χώρο του αξονικού τομογράφου. «Κορδέλες, φιέστες αλλά και ΜΑΤ και βία», είπε χαρακτηριστικά.

Ζητώντας τον λόγο επί προσωπικού, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «δεν έχω σκοπό να τσακωθώ μαζί της. Είναι και λίγο βαρετό», προσθέτοντας πως το εάν ήταν σωστό ή όχι «κάποιοι να προσπαθήσουν διά της βίας να εμποδίσουν τον υπουργό Υγείας της Ελλάδας να μπει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο», το αφήνει –όπως είπε– «στην κρίση των βουλευτών και του ελληνικού λαού».

Απαντώντας στην κριτική ότι δεν ενδιαφέρθηκε για το νοσοκομείο της Νίκαιας, ο υπουργός παρέθεσε στοιχεία για την ενίσχυση του ιδρύματος από το 2019. Όπως είπε, ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου από 33,3 εκατ. ευρώ το 2019 διαμορφώθηκε στα 58,7 εκατ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 76%. Σε επίπεδο στελέχωσης, ανέφερε ότι το νοσοκομείο διαθέτει 1.926 οργανικές θέσεις και υπηρετούν σήμερα 1.236 εργαζόμενοι «με διάφορες μορφές εργασίας». Επισήμανε, επίσης, ότι σε σχέση με το 2019 έχουν προστεθεί 65 γιατροί (265 αντί 200), 36 ειδικευόμενοι (278 από 242), 155 νοσηλευτές (592 από 437) και 133 άτομα λοιπό προσωπικό.

Συνοψίζοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το νοσοκομείο διαθέτει «περίπου 30% περισσότερο προσωπικό» σε σχέση με την κατάσταση που, όπως είπε, «παραλάβαμε», καθώς και «76% μεγαλύτερο προϋπολογισμό», προσθέτοντας ότι ενισχύθηκαν και οι υποδομές των ΤΕΠ με αύξηση κλινών στους αντίστοιχους τομείς.