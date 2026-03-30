Κόντρα Πλεύρη – Δούκα: «Τον ψάχνω ενάμιση μήνα», «Το τηλέφωνό μου είναι ανοικτό, μήπως ψάχνει κάποιον άλλον;»

Αντιπαράθεση ανάμεσα στον Θάνο Πλεύρη και τον Χάρη Δούκα προκάλεσε, το πρωί της Δευτέρας (30.03.2026), μια εκκρεμότητα μεταξύ του υπουργείου Μετανάστευσης και του Δήμου Αθηναίων, με αφορμή οικονομική υπόθεση που συνδέεται με τη δομή του Ελαιώνα. Ο υπουργός Μετανάστευσης, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι εδώ και ενάμιση μήνα επιδιώκει επικοινωνία με τον δήμαρχο Αθηναίων, χωρίς -όπως είπε- να έχει υπάρξει ανταπόκριση.

«Εδώ και 1,5 μήνα έχω ζητήσει επικοινωνία μαζί του, αλλά δεν ανταποκρίνεται ο άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά ο Θάνος Πλεύρης, προσθέτοντας ότι το θέμα αφορά οικονομική διαφορά ανάμεσα στο υπουργείο και τον δήμο, την οποία, όπως τόνισε, η πλευρά του υπουργείου θέλει να διευθετήσει. Ο ίδιος εξήγησε ότι από την περίοδο λειτουργίας του Ελαιώνα ο Δήμος Αθηναίων είχε πραγματοποιήσει ορισμένες δαπάνες που δεν έχουν ακόμη αποπληρωθεί από το υπουργείο, ενώ, όπως υποστήριξε, υπάρχουν και ποσά που είχαν δοθεί στον δήμο χωρίς να έχουν αξιοποιηθεί, γεγονός που -κατά τον ίδιο- καθιστά αναγκαία μια συνεννόηση για να κλείσει η εκκρεμότητα.

«Δεν είναι επικοινωνία για να πιούμε τσάι ή καφέ»

Ο υπουργός Μετανάστευσης επέμεινε ότι έχει απευθυνθεί «θεσμικά» στο γραφείο του δημάρχου και επιχείρησε να αποσυνδέσει το ζήτημα από την πολιτική αντιπαράθεση. «Μπορεί να με αντιπαθεί ο κ. Δούκας προσωπικά αλλά τυχαίνει να είμαι ο υπουργός Μετανάστευσης και έχω ζητήσει επικοινωνία. Δεν είναι επικοινωνία για να πιούμε τσάι ή καφέ», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε πως «τιμώ τον δήμαρχο Αθηναίων», υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο είναι να λυθεί ένα πρακτικό πρόβλημα μεταξύ δύο θεσμικών πλευρών.

Δούκας για Πλεύρη: «Μήπως ψάχνει κάποιον άλλο;»

Η απάντηση του Χάρη Δούκα ήρθε λίγη ώρα αργότερα, από το ίδιο τηλεοπτικό στούντιο, με τον δήμαρχο Αθηναίων να απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι υπήρξε προσπάθεια επικοινωνίας που έμεινε αναπάντητη. «Τα λεφτά αυτά τα ζητάμε πάρα πολύ καιρό και από τον προηγούμενο υπουργό. 1,5 μήνα δεν ξέρω πού με ψάχνει. Το τηλέφωνό μου είναι ανοιχτό. Δεν έχει υπάρξει κάποιο τηλέφωνο. Μήπως ψάχνει κάποιον άλλον;» σχολίασε, δίνοντας αιχμηρή απάντηση στον υπουργό.

Ο Χάρης Δούκας συνέδεσε, παράλληλα, την τοποθέτηση Πλεύρη με το πολιτικό κλίμα των ημερών, κάνοντας λόγο για «μεγάλο εκνευρισμό» μετά το «δυναμικό και ομόφωνο όχι» του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, επέκρινε τον υπουργό ότι επιλέγει να διχάζει, αντιπαραθέτοντας την ανάγκη για ανοιχτές κοινωνίες και ουσιαστικό διάλογο.