Κώστας Ανεστίδης έξω από Μαξίμου: «Θέλουμε να μας δώσουν τα κλεμμένα λεφτά που μας έτρωγαν έξι χρόνια»

Λίγα λεπτά πριν από τις 12:30 πέρασαν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου οι αγρότες για να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Έξω από το κυβερνητικό μέγαρο βρέθηκε και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος έχει τεθεί εκτός τόσο από την κυβερνητική πλευρά όσο και από το μπλόκο των Μαλγάρων, το οποίο έως πρόσφατα εκπροσωπούσε.

Σε δηλώσεις του, ο Κώστας Ανεστίδης ζήτησε την επιστροφή χρημάτων που, όπως υποστήριξε, στερήθηκαν οι αγρότες τα προηγούμενα χρόνια, επικαλούμενος τη βελτιωμένη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Να μας δώσει τα κλεμμένα λεφτά που μας έτρωγαν έξι χρόνια. Κατά ομολογία του πρωθυπουργού, με την καλύτερη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ φέτος περίσσεψαν γύρω στα 160 με 180 εκατομμύρια. Αν όλα τα χρόνια που φωνάζαμε παίρναμε αυτά τα λεφτά, είναι περίπου 1.200.000. Εμείς ζητάμε αυτά τα λεφτά και όταν τα πάρει από τους κλέφτες ας τα συμπληρώσει στον κορβανά. Αυτή είναι η απώλεια του χαμένου εισοδήματος που ζητάμε για να ξεκινήσουμε τη φετινή χρονιά για να σπείρουμε» δήλωσε ο Κώστας Ανεστίδης, που μέχρι πρότινος εκπροσωπούσε το μπλόκο των Μαλγάρων.