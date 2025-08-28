Πολιτική

Κώστας Μπακογιάννης κατά Χάρη Δούκα για την Βασιλίσσης Όλγας: Όταν ο λαϊκισμός συναντά την αναξιοπιστία

«Τα ψεύτικα λόγια χάνονται, τα έργα όμως μένουν»
Μπακογιάννης - Δουκας
Κώστας Μπακογιάννης και Χάρης Δούκας / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ

Η Βασιλίσσης Όλγας έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν αντικείμενο αντιπαράθεσης ανάμεσα στον πρώην δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη και το νυν δήμαρχο, Χάρη Δούκα

Με αφορμή την στάση που έχει κρατήσει ο Χάρης Δούκας, ο Κώστας Μπακογιάννης του προσάπτει ότι έχει αλλάξει θέση αμέτρητες φορές, αλλά τελικά αποδέχθηκε το έργο που κάποτε απαξίωνε και αφόριζε. 

Ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει τα εξής: 

Όταν ο λαϊκισμός συναντά την αναξιοπιστία Από την απαξίωση στην υιοθέτηση – η κωλοτούμπα της Βασιλίσσης Όλγας.

Ο κ. Δούκας, στα δύο τελευταία χρόνια, για το ζήτημα της Βασιλίσσης Όλγας, έχει αλλάξει θέση αμέτρητες φορές.

Κάθε δημόσια εμφάνισή του συνοδευόταν από μια διαφορετική εκδοχή: από την πλήρη απαξίωση του έργου, τις ειρωνείες και τους αφορισμούς, έως την τελική αποδοχή του.

Γιατί τελικά εκεί κατέληξε σήμερα -μέσα σε ένα κρεσέντο παραπληροφόρησης και προσβλητικών σχολιασμών που δεν ταιριάζουν στο αξίωμα του- να υιοθετήσει το έργο, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή κωλοτούμπα.

Αυτό όμως που μένει σταθερό στον χρόνο είναι ο λαϊκισμός, η προπαγάνδα και τελικά η αναξιοπιστία του.

Αν είχε δείξει τον ίδιο ζήλο για την Αθήνα, όσο για τη φτηνή επικοινωνία, τα πράγματα ίσως να ήταν καλύτερα για την πόλη.

 

Ας κρατήσουμε όμως το θετικό: ένα έργο που πολεμήθηκε και σαμποταρίστηκε από τον νυν Δήμαρχο, θα αποδοθεί σύντομα, όπως σχεδιάστηκε, στους Αθηναίους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης.

Τα ψεύτικα λόγια χάνονται, τα έργα όμως μένουν.

Πολιτική
