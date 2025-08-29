Πολιτική

Κώστας Πυλαρινός: Συγκίνηση στην κηδεία του ιστορικού στελέχους της ΝΔ

Ο Κώστας Πυλαρινός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών την περασμένη Τετάρτη (27.08.2025) και πλήθος κόσμου έχει σπεύσει στη Μητρόπολη να του πει το τελευταίο αντίο
Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Κώστα Πυλαρινού
Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Κώστα Πυλαρινού (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιείται στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του Κώστα Πυλαρινού, ιστορικού στελέχους της ΝΔ.

Ο Κώστας Πυλαρινός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών την περασμένη Τετάρτη (27.08.2025) και πλήθος κόσμου έχει σπεύσει στη Μητρόπολη Αθηνών να του πει το τελευταίο αντίο.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη τόσο στους οικείους του όσο και στον πολιτικό κόσμο, όπου υπήρξε μια διακριτική αλλά ουσιαστική παρουσία για πολλά χρόνια.

Μεταξύ άλλων τον αποχαιρετούν ο πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου κ.α.

Η σορός του Κώστα Πυλαρινού μετά την κηδεία θα μεταφερθεί στη Ζάκυνθο, τον τόπο καταγωγής του για να ταφεί εκεί.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης
Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος
Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης
Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Γιώργος Καρατζαφέρης
Ο Γιώργος Καρατζαφέρης (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια τη δημόσια ζωή. Διετέλεσε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση Τζαννετάκη, υπήρξε στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ενώ είχε ενεργό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της Ζακύνθου, ως πρόεδρος επί σειρά ετών του Μουσείου Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας
Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η Μαρία Συρεγγέλα
Η Μαρία Συρεγγέλα (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Κηδεία του Κώστα Πυλαρινού
Πολλά στεφάνια έξω από τη Μητρόπολη (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI)

Ο Κώστας Πυλαρινός, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής Επικρατείας το 1993, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη (με καταγωγή από τα Επτάνησα) το 1934 και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά και Δημόσια Διοίκηση στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Παρισίων.

