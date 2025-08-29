Κώστας Πυλαρινός: Συγκίνηση στην κηδεία του ιστορικού στελέχους της ΝΔ

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιείται στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του Κώστα Πυλαρινού, ιστορικού στελέχους της ΝΔ.

Ο Κώστας Πυλαρινός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών την περασμένη Τετάρτη (27.08.2025) και πλήθος κόσμου έχει σπεύσει στη Μητρόπολη Αθηνών να του πει το τελευταίο αντίο.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη τόσο στους οικείους του όσο και στον πολιτικό κόσμο, όπου υπήρξε μια διακριτική αλλά ουσιαστική παρουσία για πολλά χρόνια.

Μεταξύ άλλων τον αποχαιρετούν ο πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου κ.α.

Η σορός του Κώστα Πυλαρινού μετά την κηδεία θα μεταφερθεί στη Ζάκυνθο, τον τόπο καταγωγής του για να ταφεί εκεί.

Ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια τη δημόσια ζωή. Διετέλεσε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση Τζαννετάκη, υπήρξε στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ενώ είχε ενεργό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της Ζακύνθου, ως πρόεδρος επί σειρά ετών του Μουσείου Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων.

Ο Κώστας Πυλαρινός, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής Επικρατείας το 1993, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη (με καταγωγή από τα Επτάνησα) το 1934 και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά και Δημόσια Διοίκηση στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Παρισίων.