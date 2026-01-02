Πολιτική

«Κώστας Σημίτης: Η εποχή της Ευρώπης»: Το ΒΗΜΑ παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ, 1 χρόνο μετά τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού

Για πρώτη φορά η σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων - Θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου
Κώστας Σημίτης

Το ΒΗΜΑ παρουσιάζει για πρώτη φορά τη σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων «Κώστας Σημίτης: Η εποχή της Ευρώπης» και ανατρέχει στην πολιτική παρακαταθήκη του οραματιστή και εκσυγχρονιστή πρωθυπουργού της Μεταπολίτευσης, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του.

Η σειρά ανατρέχει στη ζωή και το έργο του Κώστα Σημίτη, φωτίζοντας τις κρίσιμες στιγμές μιας διαδρομής που σφράγισε τη σύγχρονη ελληνική Ιστορία.

Από τα ταραγμένα χρόνια του Εμφυλίου, όπου μεγάλωσε, και τη συμμετοχή του στην ένοπλη αντίσταση κατά της Δικτατορίας, έως την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας και το πολιτικό αποτύπωμα που εξακολουθεί να επηρεάζει το παρόν και το μέλλον της ελληνικής πολιτικής σκηνής.

Μέσα από τις μαρτυρίες στενών συνεργατών, φίλων αλλά και πολιτικών αντιπάλων του, αναδεικνύονται λιγότερο φωτισμένες πτυχές της προσωπικότητας και της σκέψης του ευρωπαϊστή πρωθυπουργού, καθώς και οι στρατηγικές επιλογές που συνέδεσαν την Ελλάδα με τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό.

Για τον Κώστα Σημίτη μιλούν, με αλφαβητική σειρά, οι: Νίκος Αλιβιζάτος, Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Βέλτσος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Γιάννης Βούλγαρης, Νίκος Βούτσης, Τάσος Γιαννίτσης, Νίκος Γκαργκάνας, Άννα Διαμαντοπούλου, Πέτρος Ευθυμίου, Σωκράτης Κοσμίδης, Λευτέρης Κουσούλης, Λίλιαν Μήτρου, Ντόρα Μπακογιάννη, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Παναγής Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Πανταγιάς, Γιώργος Παπανδρέου, Γιάννης Πρετεντέρης, Χρήστος Πρωτόπαπας, Δημήτρης Ρέππας, Κώστας Σκανδαλίδης, Γιάννης Στουρνάρας και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η σειρά «Κώστας Σημίτης: Η εποχή της Ευρώπης» αποτελεί ένα πολιτικό και ιστορικό αφήγημα για μια εποχή μεγάλων αλλαγών, μεταρρυθμίσεων και ευρωπαϊκών επιλογών που καθόρισαν τη θέση της Ελλάδας στον σύγχρονο κόσμο.

