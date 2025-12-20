Κώστας Τσιάρας: Έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων των αγροτών – Οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα

Χριστούγεννα στους δρόμους υπόσχονται οι αγρότες, καθώς εμφανίζονται ανυποχώρητοι, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι έχουν υλοποιηθεί ή έχουν σχεδόν υλοποιηθεί τα περισσότερα αιτήματα τους. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας σε νέες δηλώσεις αναφέρεται και πάλι στα αιτήματα των αγροτών.

Δείτε τις ανακοινώσεις Κώστα Τσιάρα για τους αγρότες:

«Έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων των αγροτών» σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας τονίζοντας πως οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα αλλά μέσα από τον διάλογο. «Από τα 27, τα 20 αιτήματα είτε ήδη έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται προς επίλυση» σημείωσε.

«Βρισκόμαστε λίγο πριν τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων σε μέρες που παραδοσιακά καλούν σε περισυλλογή, κατανόηση και ενότητα» σημείωσε.

«Τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, εμποδίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά» συμπλήρωσε.

«Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουμε πλήρως ότι ο Έλληνας αγρότης βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα. Οι δυσκολίες δεν υποτιμώνται» τόνισε.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση κάνει αγώνα δρόμου ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι και οι αγρότες να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ όσοι βρίσκονται στα μπλόκα διαβεβαιώνουν πως δεν επιθυμούν να δυσκολέψουν όσους θα ταξιδέψουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων, αφήνοντας ανοιχτά τα διόδια.