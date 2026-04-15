Πολιτική

Κώστας Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εγώ προσωπικά σύστησα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βεβαίως θα το ξαναέκανα»

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την αναφορά του ονόματός του στη δεύτερη δικογραφία, υπεραμύνθηκε της θεσμικής επιλογής της κυβέρνησης
Κώστας Τσιάρας
Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσιάρας (Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI)

Τις δικές του απαντήσεις, μετά την εμπλοκή του ονόματός του στη δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επιλέγοντας να υπερασπιστεί με έμφαση τόσο τη δική του διαδρομή όσο και τη θεσμική επιλογή της σύστασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026) στον ΣΚΑΪ, ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε ότι ο ίδιος, από τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης, είχε βάλει την υπογραφή του για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απορρίπτοντας εμμέσως τις αιτιάσεις που διατυπώνονται σε βάρος του με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Εγώ προσωπικά έχω συστήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με δική μου πρωτοβουλία και δικό μου νόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέλοντας να αναδείξει, όπως είπε, το θεσμικό αποτύπωμα εκείνης της περιόδου.

Στην ίδια γραμμή, ο Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι δεν θα δίσταζε να επαναλάβει την ίδια επιλογή. Ερωτηθείς αν θα έβαζε ξανά την υπογραφή του για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απάντησε κατηγορηματικά: «Βεβαίως θα το ξαναέκανα». Όπως σημείωσε, «με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα αναβάθμισε τον ρόλο και τη θέση της» και, κατά την εκτίμησή του, από εκείνο το σημείο και έπειτα καταγράφονται θετικές εκθέσεις για το κράτος δικαίου.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιχείρησε, παράλληλα, να εντάξει τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική πραγματικότητα δεν μπορεί να αποκόπτεται από τα διαχρονικά προβλήματα του κρατικού μηχανισμού. «Πρέπει να αναρωτηθούμε αν, σε αυτήν την πολιτεία που ζούμε, με τη δημόσια διοίκηση που υπάρχει, έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα ώστε να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει κανείς επί δίκαιων αιτημάτων, για να μην αδικείται κανένας πολίτης», δήλωσε, παίρνοντας πάντως αποστάσεις από τη λογική του ρουσφετιού.

 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε ότι είναι αυταπάτη να θεωρεί κανείς πως οι παθογένειες του κράτους γεννήθηκαν τα τελευταία χρόνια. «Αν πιστεύει κανείς ότι υπάρχει παρθενογένεση και η ιστορία της ελληνικής πολιτείας ξεκινάει από το 2019, επιεικώς αυταπατάται», είπε, δίνοντας πολιτικό τόνο στην τοποθέτησή του και επιχειρώντας να απαντήσει στην κριτική της αντιπολίτευσης.

Ως προς το μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα της κυβέρνησης, αναφέρθηκε σε μια σειρά πρωτοβουλιών που, όπως είπε, στόχευσαν στην αντικειμενικοποίηση των διαδικασιών και στην ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας του κράτους. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, την ψηφιοποίηση, τη θέσπιση κριτηρίων στην εξέλιξη των δικαστών, αλλά και τη σύσταση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων, επιμένοντας ότι έγιναν ουσιαστικά βήματα εκσυγχρονισμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
246
116
105
69
66
Newsit logo
Newsit logo