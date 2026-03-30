Κωστής Χατζηδάκης από Καναδά: Πιο κοντά από ποτέ η Ελλάδα με την ομογένεια, χάρη στην επιστολική ψήφο

Στον Καναδά, προσκεκλημένος της ελληνικής ομογένειας για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, βρέθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, πραγματοποιώντας επίσκεψη στο Τορόντο και το Μόντρεαλ. Στις επαφές του με ομογενείς, τόνισε ότι «το γεγονός ότι ψηφίσαμε πρόσφατα την επιστολική ψήφο και για τις βουλευτικές εκλογές, μας φέρνει ακόμη πιο κοντά».

Η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, όπως ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης επιτρέπει στους ομογενείς να συμμετέχουν πιο ενεργά στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, προσθέτοντας ότι «Έλληνες δεν είναι μόνο τα 10 εκατ. των Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα, αλλά και τα αρκετά εκατομμύρια Ελλήνων που είναι στον Καναδά, τις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και οπουδήποτε αλλού στη Γη».

Κατά την επίσκεψή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συναντήθηκε με την Υπουργό Βιομηχανίας Mélanie Joly, συνάντηση η οποία κάλυψε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων τόσο σε σχέση με τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις όσο και σε σχέση με διμερή θέματα. Από τη συνάντηση διαπιστώθηκε ευρεία συναντίληψη των δύο πλευρών ως εταίρων του ΝΑΤΟ, αλλά και το υψηλό επίπεδο οικονομικών σχέσεων, με σημαντικές επενδύσεις από την καναδική πλευρά στην Ελλάδα, αλλά και με συνεχή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τον Καναδά. Κοινή διαπίστωση ήταν ο σημαντικός ρόλος της Ελληνικής ομογένειας στον Καναδά ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στο περιθώριο των εκδηλώσεων της ομογένειας, ο Κωστής Χατζηδάκης είχε σύντομη συνάντηση και με την Υπουργό Υγείας Marjorie Michel.

Επαφές Χατζηδάκη σε Τορόντο και Μόντρεαλ

Ο Κωστής Χατζηδάκης επισκέφτηκε αρχικά το Τορόντο, και συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά και πάσης Αρκτικής κ. Σωτήριο, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με φοιτητές της Θεολογικής Ακαδημίας. Επίσης, μετέβη στο ελληνορθόδοξο Σχολείο Μεταμόρφωσης της Αρχιεπισκοπής.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε ακόμα γεύμα εργασίας με τη διοίκηση του Hellenic Heritage Foundation (HHF) και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, συζητώντας για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας. Στο Τορόντο, επίσης, συναντήθηκε με τους ελληνικής καταγωγής ομοσπονδιακούς βουλευτές Peter Fragiskatos και Costas Menegakis, καθώς και την επαρχιακή βουλευτή στο Τορόντο, Effie Triantafyllopoulos.

Στη συνέχεια, ο Κωστής Χατζηδάκης μετέβη στο Μόντρεαλ, όπου συμμετείχε στις εκδηλώσεις του Δήμου Laval και της ελληνικής κοινότητας για την Ελληνική Επανάσταση. Tην Κυριακή, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης παρέστη στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Μόντρεαλ. Στη συνέχεια ήταν τελετάρχης, μαζί με τη δήμαρχο Μόντρεαλ, Soraya Fernades Ferrada, στη μεγάλη παρέλαση της ελληνικής ομογένειας, στην οποία συμμετείχαν ελληνικά σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι και οργανισμού της ελληνικής κοινότητας.

Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε διαδοχικές συναντήσεις με το Hellenic Board of Trade, τον ομογενή Γερουσιαστή Leo Houssakos και τις βουλευτές Annie Koutrakis και Emmanuella Lambropoulos. Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε με τα διοικητικά συμβούλια των οργανώσεων της ομογένειας και των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας Τορόντο και Μόντρεαλ.