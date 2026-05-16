Κυριάκος Μητσοτάκης στο 16ο συνέδριο ΝΔ: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027» – Μήνυμα πανστρατιάς από όλους τους πρωτοκλασάτους

Με τα διλήμματα για τις επερχόμενες εκλογές τα οποία έθεσε εκ νέου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι σε πρώτο πλάνο, αλλά και την ανάγκη σταθερής και αποτελεσματικής κυβέρνησης, συνεχίζονται το Σάββατο (16.05.2026) για δεύτερη ημέρα, οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και οι Έλληνες θα κληθούν να επιλέξουν ποιος θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ε.Ε.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάνφρεντ Βέμπερ που δίνει το παρών στο συνέδριο, τόνισε την ανάγκη μια ισχυρής Νέας Δημοκρατίας, ενώ κορυφαίοι υπουργοί στις ομιλίες τους κάλεσαν σε πανστρατιά όλα τα στελέχη και άσκησαν κριτική στην αντιπολίτευση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στην πρώτη γραμμή τα διλήμματα της κάλπης. Από τα πολύ ξεκάθαρα μηνύματα που εξέπεμψε και με τη χθεσινοβραδινή του ομιλία τη συνέδεσε ευθέως με την προεδρία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027.

Αφού επανέλαβε δύο φορές ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε πεδία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, διότι, «αυτή είναι μία από τις προκλήσεις στις οποίες η χώρα μας και οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποια δύναμη πολιτική μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση», δείχνοντας ξεκάθαρα προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερα σαφή είναι και τα μηνύματα που εξέπεμψε ο επικεφαλής του ΕΛΚ, ο οποίος εξήρε τόσο το υπόδειγμα της Ελλάδας στην πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όσο κυρίως και στην αναπτυξιακή τροχιά που έχει διαγράψει πλέον η χώρα μας στη δεύτερη τετραετία.

Σύμφωνα με τον Μάνφρεντ Βέμπερ, «η ισχυρή Ελλάδα είναι απαραίτητη σε μία ισχυρή Ευρώπη και για να είναι ισχυρή η Ελλάδα θα πρέπει να είναι ισχυρή η Νέα Δημοκρατία».

Στις ομιλίες τους οι κορυφαίοι υπουργοί τόνισαν την ανάγκη ενότητας και πανστρατιάς ενόψει των εκλογών του 2027. Τόσο οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος, Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, έκαναν διακριτές αναφορές στην ενότητα του κόμματος, όπως επίσης και στους δύο απόντες του συνεδρίου, τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Καραμανλή και Σαμαρά, αλλά από την άλλη έδωσαν έμφαση και στον τρόπο αντιμετώπισης της αντιπολίτευσης με διαφορετικό τόνο ο καθένας τους.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ξεκαθάρισε ότι δεν θα παρασυρθούν τα στελέχη της κυβέρνησης και τα κομματικά στελέχη σε αυτήν την τοξικότητα, αλλά από την άλλη δεν πρόκειται να επιτρέψουν σε κανέναν να κουνάει το δάκτυλο στην παράταξη που βοήθησε τη χώρα να προοδεύσει.

Μήνυμα με σαφείς πολιτικές αιχμές έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από το βήμα του συνεδρίου. Ο κ. Δένδιας άσκησε αιχμηρή κριτική για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, κάνοντας λόγο για περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σημείωσε ότι οι μεγάλες παρατάξεις νικούν, όταν δεν κοιτούν τον καθρέπτη τους και κοιτούν προς τον ορίζοντα, ενώ διακριτές αναφορές στην ενότητα έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με μία παραπομπή στο ιστορικό σύμβολο της Νέας Δημοκρατίας, τον πυρσό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο πυρσός προβάλλει το εμείς και όχι το εγώ».

«Δεν θα είχαμε πετύχει τίποτα αν η παράταξη δεν έδινε τις μάχες ενωμένη. Δίπλα στη στρατηγική της ενότητας και της διεύρυνσης μείναμε σταθεροί στην ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, διαμηνύοντας πως «είμαστε το κόμμα του πατριωτισμού και της αλληλεγγύης. Αυτή είναι η φανέλα μας και τη φοράμε όλοι στη ΝΔ και είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά».

Επιπλέον, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως από την πλευρά της στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη επιτάχυνση στην απονομή των συντάξεων, ενώ και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας έκανε, επίσης, πολύ στοχευμένη αναφορά στα ζητήματα της ενότητας, αλλά και στην ανάγκη η μάχη που θα δοθεί ενόψει των εκλογών να είναι συντεταγμένη.

Μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος διεγράφη, να ήταν απών, όμως έδωσε τον τόνο το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής και μέλος του Ιδρύματος του πρώην πρωθυπουργού, Δημήτρης Γιάννος.

«Δε μου αρέσει που απουσιάζουν ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς, δύο πυλώνες που αντιμετωπίστηκαν ως βάρος. Η διαγραφή Σαμαρά ήταν λάθος. Οι διαφορές δεν λύνονται με διαγραφές ή μεσολαβητές αλλά με ένα τηλεφώνημα, μία προσωπική συνάντηση, απευθείας επικοινωνία. Είναι πλήγμα που πρέπει να κλείσει», τόνισε ο συνεργάτης του κ. Σαμαρά.

Σε σχέση με την πολιτική της διεύρυνσης, ο ίδιος υποστήριξε ότι «το δόγμα όλοι οι καλοί χωράνε οδηγεί σε κόμμα χωρίς ταυτότητα. Ισχυρή Ελλάδα μπορεί να υπάρχει μόνο με ισχυρή δεξιά, που πάντα είχε δυο πόλους: το συντηρητικό και το φιλελεύθερο».