Κωστής Χατζηδάκης: Η πατρίδα μας ταλαιπωρήθηκε από τους Άι Βασίληδες της πολιτικής – Το κόμμα Καρυστιανού δεν αφορά τη ΝΔ

Για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τις κινητοποιήσεις των αγροτών και το αυριανό ραντεβού του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους «σκληρούς» των μπλόκων αλλά και τα υπό διαμόρφωση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, τοποθετήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Κυριακής (18.1.26).

«Ανάπτυξη και περιορισμός της φοροδιαφυγής δίνουν στην κυβέρνηση περιθώριο νέων ελαφρύνσεων είναι δύο όπλα στη φαρέτρα μας», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνησης λέει «όχι στη λογική του “δώστα όλα”. Η πατρίδα μας ταλαιπωρήθηκε πολύ από τους Άι Βασίληδες της πολιτικής».

Η ανεργία από το 18% πήγε στο 8%, και έχουν δημιουργηθεί πάνω από μισό εκατομμύρια θέσεις εργασίας, από τα 650 στα 880 ευρώ πήγε ο κατώτατος μισθός, και θα φτάσει τα 950 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός του χρόνου θα φτάσει τα 1.500 ευρώ, υπενθύμισε.

«Τον Σεπτέμβριο ο Μητσοτάκης θα πάει στη Θεσσαλονίκη οπότε θα πρέπει να κάνετε υπομονή μέχρι τη ΔΕΘ», επισήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Τα περισσότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν κατέτειναν στη μείωση των φόρων, των άμεσων φόρων που ελέγχουμε, τους ελέγχει η εφορία, τους ελέγχει το κράτος, αν και έχουμε μειώσει αρκετούς έμμεσους φόρους» εξήγησε, παραπέμποντας στην πολιτική χωρών όπως η Ισπανία όπου οι μειώσεις έμμεσων φόρων απέτυχαν», υπογράμμισε.

«Μεταρρυθμίσεις και ατζέντα για το άμεσο μέλλον είναι τα όπλα μας για τις εκλογές», εξήγησε.

«Χρειάζεται από πλευράς μας ενσυναίσθηση των λαϊκών προβλημάτων μακριά από αλαζονικές προσεγγίσεις», παρατήρησε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Το κόμμα Καρυστιανού δεν αφορά τη ΝΔ»

Ερωτηθείς για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού σχολίασε ότι και τα δύο δεν αφορούν τη ΝΔ, πάντως δεν αφορούν τον χώρο του πραγματισμού.

«Εμείς πάθαμε ζημιά από την ιστορία των Τεμπών τι να λέμε τώρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας; Αλλά το βασικό είναι η μεγάλη πληγή οι άνθρωποι που χάθηκαν», τόνισε.

«Η κ. Καρυστιανού έχει δικαίωμα όπως κάθε πολίτης να κάνει κόμμα, ούτε θέλω να κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν, και ασφαλώς σε μια μητέρα που έχασε το παιδί της» υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως«από τα χαρακτηριστικά του κόμματος για τα οποία διαβάζω έχει ουσιώδεις διαφορές από τη ΝΔ. Φαίνεται να κινείται στον χώρο του λαϊκισμού… Θα έχουν να χάσουν οι κ. Βελόπουλος και η κ. Κωνσταντοπούλου».

Σε ό,τι αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δήλωσε ότι κατέστησε τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα με ημερομηνία λήξης, στο οποίος όποιος λέει για άλλο κόμμα διαγράφεται όποιος λέει για το κόμμα Τσίπρα δεν παθαίνει τίποτες. Σχολίασε ότι το ποσοστό του κ. Τσίπρα όπως καταγράφεται πέφτει, και κινείται σε χαμηλές πτήσεις.

Όσον αφορά το αγροτικό ζήτημα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναγνώρισε ότι έπρεπε να έχει γίνει ο διάλογος νωρίτερα.