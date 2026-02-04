Κωστής Χατζηδάκης: Live η παρουσίαση του νομοσχεδίου κατά της γραφειοκρατίας

Το νομοσχέδιο που αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη διευκόλυνση της καθημερινότητας εκατομμυρίων πολιτών στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, παρουσιάζει αυτή την ώρα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

To νομοσχέδιο κατά της γραφειοκρατίας, το οποίο παρουσιάζει ο Κωστής Χατζηδάκης, φέρει τον τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες» και βασίζεται τόσο σε προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη όσο και σε εμπειρικά δεδομένα από τα ερωτηματολόγια του 2025.

Η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει απτά δείγματα γραφής στη μάχη κατά του λεγόμενου «βαθέος κράτους», τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Κωστής Χατζηδάκης. Ειδική μνεία έκανε στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, όπου –όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης– «έχουμε φτάσει σε χρόνους απονομής συντάξεων αντίστοιχους με αυτούς της Γερμανίας», καθώς και στη λειτουργία του αριθμού 1566, στην εφαρμογή της αξιολόγησης στο Δημόσιο και στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.







