Κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ: Οι «ανησυχούντες» ομιλητές, η «κόκκινη γραμμή» του Μαξίμου και η Συνταγματική Αναθεώρηση

Με τη στόχευση η ΝΔ να αφήσει πίσω της το κλίμα εσωστρέφειας και να εκπέμψει στη συνέχεια, από το συνέδριο της – το οποίο θα αποτελέσει το εφαλτήριο του προεκλογικού αγώνα – μήνυμα ενότητας, συνεδριάζει σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Είναι ίσως η πιο κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στην επταετή θητεία της κυβέρνησης, καθώς η «βεντάλια» των παραπόνων και των ενστάσεων βουλευτών της είναι μεγάλη.

Ωστόσο, από την πλευρά στελεχών του Μαξίμου και της Πειραιώς, εκτιμάται ότι έχει εκτονωθεί σημαντικά το κακό κλίμα που είχε διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα με την αρνητική κριτική βουλευτών για χειρισμούς της κυβέρνησης σε μία σειρά υποθέσεων – με αιχμή τις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ – και για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους.

Η «κόκκινη γραμμή» του Μαξίμου

Στο κυβερνητικό επιτελείο προσμένουν να γίνει μία ανοιχτή συζήτηση αλλά η κριτική να είναι ελεγχόμενη, και να μην ξεφύγει από τα όρια, «στέλνοντας λάθος μηνύματα», όπως σημειώνει πηγή της κυβέρνησης.

Η «κόκκινη γραμμή» που θέτει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ξεκάθαρη: «να μην αμφισβητηθεί ο πυρήνας της κυβερνητικής πολιτικής», κάτι που θα σήμαινε… «υπονόμευση» της κυβέρνησης.

Ο κατάλογος των «ανησυχούντων» βουλευτών

Περίπου 45 βουλευτές έχουν ζητήσει να λάβουν το λόγο και μεταξύ αυτών αρκετοί… «ανησυχούντες».

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 5 βουλευτές που υπέγραψαν πρόσφατα επιστολή προς το Μαξίμου με αιχμές για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους – οι κ.κ. Γ. Οικονόμου, Γ. Παππάς, Α. Κατσανιώτης, Α. Ζεμπίλης και Φ. Μπαραλιάκος – έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών, ενώ τις θέσεις τους έχουν ζητήσει να εκφράσουν και κάποιοι εκ των 13 βουλευτών, για τους οποίους και η Ν.Δ. ψήφισε την άρση της ασυλίας τους (για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ), και μεταξύ αυτών και ο Νότης Μηταράκης.

Στον κατάλογο των ομιλητών είναι και τα ονόματα των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, Δημήτρη Καιρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου, όπως επίσης και του Γιώργου Βλάχου και του Μίλτου Χρυσομάλλη, ο οποίος βρίσκεται κοντά στον πρώην Πρόεδρο της Ν.Δ, Αντώνη Σαμαρά.

Οι «γαλάζιες» ενστάσεις

Οι βουλευτές θα έχουν στη διάθεση τους πέντε λεπτά για να τοποθετηθούν και αναμένεται, εκτός από την κριτική για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, να θέσουν μια σειρά ενστάσεων. Να μιλήσουν για εξαφανισμένους υπουργούς, να εκφράσουν απορίες για την εκλογική στρατηγική και το ιδεολογικό στίγμα του κόμματος, να κάνουν προτάσεις για την ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών, αλλά και κριτική για χειρισμούς σε υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ κ.α..

«Ιστορική συνεδρίαση»

Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χαρακτηρίζεται «ιστορική», καθώς θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που είναι και επισήμως το αντικείμενο της κομματικής συνάντησης. Και εκεί θα επικεντρώσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης… Θα παρουσιάσει την κυβερνητική πρόταση που θα είναι ουσιαστικά η βάση συζήτησης 30 άρθρων του Συντάγματος προς αναθεώρηση,

Ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή

Ο Πρωθυπουργός αναζητά μια «χρυσή» ισορροπία με τους βουλευτές… Δεν θα προσπεράσει τα παράπονα των βουλευτών, απαξιώνοντας τον ρόλο τους, αντίθετα θα τον αναδείξει κάνοντας αναφορά στη συμβολή τους στην κυβερνητική πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς σε αυτή συνεισέφεραν με τις θέσεις τους περισσότεροι από 50 μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Παράλληλα δε, θα ζητήσει και τις δικές τους προτάσεις για το πώς θα μπορούσε ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος του βουλευτή.

Κλείνει το «μέτωπο» των αμφισβητήσεων

Ωστόσο, ο Κ. Μητσοτάκης, είναι αποφασισμένος να βάλει ένα τέλος στην αμφισβήτηση της επιλογής του στη σύνθεση της κυβέρνησης να συνυπάρχουν πολιτικά πρόσωπα και τεχνοκράτες, όπως και στην αμφισβήτηση του μοντέλου διακυβέρνησης του επιτελικού κράτους, ενώ θα στηρίξει απόλυτα τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής από μερίδα «γαλάζιων» βουλευτών.

«Η ΝΔ θα βγει πιο δυνατή»

«Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα γίνεται πάντα διάλογος και η ΝΔ βγαίνει μόνο κερδισμένη» δηλώνουν πηγές της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι και στη σημερινή συνεδρίαση δεν πρέπει να μπουν «κάτω από το χαλί τα παράπονα» και ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα ακούσουν με προσοχή τους βουλευτές.

«Κάθε τι που θα πει ο κάθε βουλευτής πρέπει να το ακούσουμε με προσοχή, γιατί αν δεν ήταν οι βουλευτές δεν θα στηριζόταν η κυβέρνηση» προσθέτουν με έμφαση.

Η παρέμβαση Βορίδη και το αίτημα βουλευτών

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην τοποθέτηση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι ισορροπητική και θα εκφράζει και τους βουλευτές και το Μέγαρο Μαξίμου… Από τη μία θα στηρίξει απόλυτα το επιτελικό κράτος, και από την άλλη θα υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάζεται εξατομικευμένα την υπόθεση κάθε βουλευτή και να μην προχωρά σε οριζόντιες κινήσεις, όπως έγινε με την άρση ασυλίας των 13 «γαλάζιων» βουλευτών, που τα ονόματα τους περιλαμβάνονται στις τελευταίες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απόφαση της Κυβέρνηση να μη στηρίξει το αίτημα κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, και την υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, έγινε δεκτή με ικανοποίηση στο εσωτερικό της Ν.Δ..

«Να μην ποινοκοποιούμε την πολιτική ζωή ελλείψει στοιχείων μόνο και μόνο για να μη μας κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ και άλλοι για συγκάλυψη» δήλωνε βουλευτής της Ν.Δ., κι ενώ κάποιοι κι συνάδελφοι του είχαν διαμηνύσει στην Πειραιώς ότι δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν σε τυχόν ψηφοφορία, απόφαση της κυβέρνησης να τους παραπέμψει στο φυσικό δικαστή.