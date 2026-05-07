Σε τροχιά εκλογών το ΠΑΣΟΚ: Πώς «κάηκε» η επιστροφή της Τζάκρη – Η τετραήμερη εργασία και η διεύρυνση

Φυγή προς τα εμπρός αποφάσισαν χθες τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που συνεδρίασαν για πρώτη φορά μετά από την σύνθεσή του. Στη συνεδρίαση που διήρκεσε λιγότερο από τέσσερις ώρες, το κλίμα ήταν ιδιαιτέρως καλό και η συζήτηση άκρως πολιτική. Βγήκαν όμως διάφορα…συμπεράσματα.

Μεταξύ αυτών, το γεγονός ότι έρχονται εκλογές και στον δρόμο προς αυτές, το ΠΑΣΟΚ κηρύσσει μόνο μέτωπο αγώνα κατά της ΝΔ. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι θα αφήνει οτιδήποτε αναπάντητο, από όπου και αν προέρχεται, παρά το γεγονός ότι επιμελώς αποφεύχθηκε να ακουστεί το όνομα «Τσίπρας». «Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποτύχει», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρόσθεσε όμως σε άλλο σημείο της ομιλίας του ότι «εμείς θέλουμε ανοικτές τις τράπεζες, αλλά θέλουμε οι τράπεζες να κοιτούν την κοινωνία και όχι μόνο τα υπερκέρδη τους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια υποδέχθηκαν όλοι στην συνεδρίαση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, η οποία πάντως, εξηγήθηκε ότι αφορά σε επιχειρήσεις άνω των είκοσι εργαζομένων και τους υπαλλήλους σε λογιστήρια, μάρκετινγκ, μελετητικά γραφεία, σχεδιασμό προϊόντων, διοικητική υποστήριξη, οικονομική διεύθυνση. Πρόκειται για παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπου το πείραμα πέτυχε και η αντίδραση της κυβέρνησης αποδόθηκε στο ότι απλά «έχασε την πρωτοβουλία στην ατζέντα».

«Το 35ωρο και η τετραήμερη εργασία δεν είναι ένα “πείραμα”. Είναι μία νέα κοινωνική ισορροπία, είναι το κοινωνικό συμβόλαιο της εποχής μας. Είναι μία μάχη σε επίπεδο συμβολικό που πρέπει να δοθεί», είπε ο Γιώργος Τσούμας, παρουσιάζοντας πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την υιοθέτησή τους σε άλλες χώρες. «Το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να ζητά άδεια για να υπερασπιστεί τον κόσμο της εργασίας», είπε, θυμίζοντας πως αντίστοιχοι αγώνες δόθηκαν άλλοτε για το οκτάωρο, όταν και αυτό δεν ήταν δεδομένο. «Η τετραήμερη εργασία είναι το επόμενο μεγάλο κοινωνικό πείραμα. Και πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί που θα το κερδίσουν», κατέληξε.

Κατά τα λοιπά, σε ένα κείμενο – πλαίσιο που θα αφορά στη διεύρυνση του κόμματος, αναφέρθηκε ο Κώστας Σκανδαλίδης, λίγες μέρες πριν από την παρουσίαση του επόμενου κύματος διεύρυνσης την επόμενη εβδομάδα. Στο ίδιο πλαίσιο, για ένα πολιτικό κείμενο με το οποίο – και άρα με τη στρατηγική του κόμματος- θα πρέπει να συμφωνούν όσοι έρχονται ή επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ, μίλησε και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Πρόκειται για ένα είδος… αναγνώρισης ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, παρά το γεγονός ότι όλοι συμφώνησαν να μη γίνεται face control στη διαδικασία διεύρυνσης του κόμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και ενώ σε αυτό δύσκολα θα διαφωνούσε κανείς, στον απόηχο όσων προηγήθηκαν με την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη και την παρέμβαση του Δημήτρη Ρέππα, η Έφη Χαλάτση έθεσε θέμα τήρησης του καταστατικού, που θα ισχύει για όλους και για όλες, είτε πρόκειται για στελέχη του ΠΑΣΟΚ είτε για όσα αναμένεται να έρθουν με τη διεύρυνση του κόμματος. Και ενώ στην πραγματικότητα «φωτογράφιζε» την Θεοδώρα Τζάκρη, το όνομα της οποίας ακούγεται πολύ για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ και μετρά ήδη 22 χρόνια στα βουλευτικά έδρανα, χωρίς πάντως να την κατονομάσει, πήρε δια…νεύματος τη διαβεβαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι αυτό θα ισχύσει σε κάθε περίπτωση.

Στην ίδια συνεδρίαση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε το κόμμα να μπει πιο δυναμικά στο ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Με τον Τομέα Θεσμών να έχει ήδη επεξεργαστεί τις προτάσεις του κόμματος, το επόμενο διάστημα θα πρέπει όλοι να στείλουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για προσθήκες, ώστε η τελική πρόταση του ΠΑΣΟΚ να ολοκληρωθεί άμεσα. Τον λόγο πήρε σε αυτό το σημείο και ο Γιώργος Παπανδρέου, προκειμένου να επαναλάβει προηγουμένως διατυπωμένες προτάσεις του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όπως αυτές για το άρθρο 16, την Αυτοδιοίκηση κ.ο.κ.

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει θέσει το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, στην ανάγκη να κινηθούν γρήγορα εστίασε ο Μιχάλης Κατρίνης, αφού μένουν 17 εβδομάδες ως τις αρχές Σεπτέμβρη, όπως είπε, οπότε και θα μπορούσαν άνετα να προκηρυχθούν εκλογές για τον Οκτώβριο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει, όπως είναι καθαρό ότι δε θα συνεργαστούν με τη ΝΔ, όπως είπε, να γίνει σαφές και τι εννοούν μιλώντας για ‘προοδευτική διακυβέρνηση’ και άρα με ποιους θα μπορούσαν να συγκλίνουν την επομένη των εκλογών.

Τέλος, την πρότασή της για τη λειτουργία του Πολιτικού Συμβουλίου κατέθεσε η Άννα Διααντοπούλου, μιλώντας για κατανομή ρόλων αντίστοιχη με τις διαρκείς επιτροπές της Βουλής και πιθανώς μία «κυβερνώσα διάταξη», ώστε ο ρόλος και οι υποχρεώσεις καθενός να είναι ξεκάθαρες. Πρότεινε ακόμα να δημιουργηθεί ένα κανάλι στο Youtube του κόμματος, όπου κάθε πρωί θα δίνει τη «γραμμή» ο Κώστας Τσουκαλάς ως εκπρόσωπος Τύπου και μία φορά την εβδομάδα θα προβάλει κάθε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου τις δικές του προτεραιότητες, έτσι ώστε τα μέλη του κόμματος να μπορούν μέσα σε λίγη ώρα να παίρνουν την πληροφορία για το πώς κινείται το ΠΑΣΟΚ σε κάθε θέμα. Έθεσε δε, και θέμα επιμόρφωσης των στελεχών του κόμματος που βγαίνουν στα κανάλια, προτάσεις που τις έστειλε και γραπτά στο όργανο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σημειώνει ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος χθες να μιλήσει για τη λειτουργία του οργάνου, αλλά να δεσμεύεται να το κάνει στο εγγύς μέλλον.