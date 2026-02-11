Ξέσπασμα Γεωργιάδη κατά Ανδρουλάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου: «Αν τον θεωρούσε κλέφτη γιατί τον στήριζε»

«Εξερράγη» ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για πολιτικό καιροσκοπισμό, με αφορμή την επίθεση σε έναν συνδικαλιστή, από τα ιστορικά στελέχη του κινήματος.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24 αργά χθες (10.02.2026) το βράδυ για τον Γιάννη Παναγόπουλο που κατηγορείται για υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, καυτηρίασε τη στάση που κρατά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για πολιτικό καιροσκοπισμό και έλλειψη «γενναιοψυχίας», υποστηρίζοντας ότι εκμεταλλεύτηκε την υπόθεση για να πλήξει πολιτικά ένα ιστορικό στέλεχος του κόμματός του.

«Βρήκε ευκαιρία τώρα ο άλλος που μισούσε τον Παναγόπουλο και τον βρήκε μπόσικο και πήγε να τον φάει», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Και αυτός θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας και θέλει να σώσει εσάς. Αυτά μου προκαλούν απέχθεια…».

«Δείξε ρε μία γενναιότητα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 50 χρόνια είναι, αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είσαι… τι να πω ρε παιδί μου, δεν έχει λίγο πολιτική, λίγο γενναιοψυχία» …εξερράγη ο υπουργός Υγείας.

«Αν ο κ. Ανδρουλάκης θεωρούσε τον Παναγόπουλο κλέφτη, γιατί τον είχε πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον στήριζε;», διερωτήθηκε ο κ. Γεωργιάδης.

Γεωργιάδης για Καραγεωργοπούλου

Εξάλλου, στην ίδια εκπομπή, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε ως απολύτως συκοφαντικές τις τοποθετήσεις της πρώην βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένης Καραγεωργοπούλου σχετικά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την υποτιθέμενη παρεμπόδιση ερωτήσεων προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, δηλώνοντας ότι ο ίδιος θα είχε κινηθεί νομικά.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι πρόκειται για ισχυρισμούς που προσβάλλουν ευθέως τον κ. Δένδια και δημιουργούν την εντύπωση ύπαρξης παρασκηνιακής συνεννόησης, κάτι που, όπως ξεκαθάρισε, δεν ισχύει και δεν μπορεί να τεκμηριωθεί.

«Εγώ αν έλεγε η κ. Καραγεωργοπούλου κάτι τέτοιο και αντί να πει Δένδιας έλεγε Γεωργιάδης, θα της είχα κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Θεωρώ για τον συνάδελφό μου τον Νίκο Δένδια, ακραία συκοφαντική τη δήλωση της κ. Καραγεωργοπούλου. Αυτό θα σήμαινε ότι υπήρχε κάποια συμφωνία Δένδια – Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να έχει υπάρξει τέτοια συμφωνία, το ξεκαθαρίζω, δεν το πιστεύω καν, άρα ο κ. Δένδιας πρέπει να κάνει μήνυση στην κ. Καραγεωργοπούλου για να αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό στο δικαστήριο», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Σημειώνεται ότι η Ελένη Καραγεωργοπούλου αποχώρησε από την Πλεύση Ελευθερίας, αφήνοντας αιχμές για τη συνεργασία της με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.