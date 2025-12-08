Κυκλοφοριακό και αγρότες στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ: Στα μπλόκα αυτή την εβδομάδα ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στο πλευρό των πολιτών έχει αποφασίσει να σταθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένοντας στην ανάγκη πειστικών προτάσεων για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων τους ως το «κλειδί» για να εμπιστευθούν εκ νέου το ΠΑΣΟΚ, που, σύμφωνα με τον ίδιο, και έχει το πρόγραμμα και μπορεί να πετύχει την «πολιτική αλλαγή» που ευαγγελίζεται.

Το βάρος του, μάλιστα, μοιράζει εντός και εκτός των τειχών, αφού σήμερα Δευτέρα (8.12.25) θα μιλήσει στη Βουλή για ένα θέμα που ο ίδιος άνοιξε προ ημερών, το κυκλοφοριακό. Με την Επίκαιρη Επερώτηση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ με θέμα «Καθημερινό μαρτύριο στους δρόμους της Αττικής από το κυκλοφοριακό χάος και την υποβάθμιση των ΜΜΜ, ενώ η κυβέρνηση παραμένει αδιάφορος θεατής» να συζητείται σήμερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα έχει την ευκαιρία να καταθέσει στη Βουλή τις προτάσεις του κόμματός του για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής, όπου η κατάσταση έχει γίνει πλέον μη βιώσιμη.

Έχοντας ο ίδιος ανοίξει τον διάλογο, και έχοντας από πριν ακούσει επιστήμονες και ειδήμονες επί του θέματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προτείνει μεταξύ άλλων «έξυπνα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας» στις εισόδους του Κηφισού και τις λωρίδες κυκλοφορίας, καθώς και μηχανισμό ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων από ατυχήματα, αναβάθμιση κεντρικών ανισόπεδων κόμβων, μητροπολιτικό σχεδιασμό κυκλοφορίας και στάθμευσης για όλη την Αττική, συντονισμό των φωτεινών σηματοδοτών του λεκανοπεδίου κ.ο.κ.

Στα μπλόκα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Αν όμως εντός της Αττικής η επίλυση του κυκλοφοριακού θέλει χρόνο, αυτός φαίνεται ότι εξαντλείται όσον αφορά στο αγροτικό. Το ομολογούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών που κλιμακώνονται για πολλοστή μέρα, και στο ΠΑΣΟΚ δεν σκοπεύουν να μείνουν άπρακτοι μπροστά στα δίκαια κατά τους ίδιους αιτήματά τους. Μετά το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, αποτελούμενο από βουλευτές και στελέχη που επισκέφθηκε πέντε μπλόκα το Σάββατο, στα μπλόκα Θεσσαλίας, θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να δώσει το «παρών» στον αγώνα ενός κλάδου που παραδοσιακά στήριξε το ΠΑΣΟΚ και με τον οποίο θέλει να αναθερμάνει τις σχέσεις του. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ο πρόεδρος του κόμματος να ταξιδέψει αύριο στην Καρδίτσα, χωρίς πάντως ως τώρα να έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για τον χρόνο και το ακριβές μπλόκο της επίσκεψής του.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Ανδρουλάκης θα επιμείνει ότι τα κλειδιά των μπλόκων τα κρατά η κυβέρνηση και πως είναι εκείνη που με τις αποφάσεις και τις πολιτικές της, έχει βγάλει τους αγρότες στους δρόμους. Δεν είναι τυχαίο, ότι με αφορμή τη χθεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού και την αναφορά του στους «έντιμους αγρότες» που «δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα», στο ΠΑΣΟΚ θυμίζουν ότι είναι αυτοί οι αγρότες στους οποίους οφείλονται μισό δισεκατομμύριο από το 2024 και ένα μεγάλο μέρος της ενίσχυσης του 2025, αποδίδοντας απολύτως την ευθύνη στην κυβέρνηση, αφού αποτέλεσε την ευρωπαϊκή εξαίρεση αδυνατώντας να καταβάλει στους αγρότες το 70% της Βασικής Ενίσχυσης, δίνοντας μόλις το 44%. Σε αυτήν αποδίδουν την ευθύνη για το ότι οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις της γης τους, ή για το ότι βλέπουν μειωμένη την παραγωγή τους και αυξημένα τα κόστη τους. Θυμίζουν ακόμα ότι ο πρωθυπουργός ουδέποτε εκπλήρωσε τη δέσμευσή του για αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ενώ από την κριτική τους δε θα μπορούσε να λείπει το «σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως συνηθίζουν να το αποκαλούν.

Σημειώνουν εξάλλου ότι επί των ημερών του τέθηκε υπό ευρωπαϊκή επιτροπεία ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ πρόστιμο που θα προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ θα φορτωθεί στις πλάτες των φορολογουμένων, αλλά και πως με διάφορες μεθοδεύσεις απέτρεψε την ελληνική δικαιοσύνη από το να ερευνήσει δύο υπουργούς του για το εν λόγω σκάνδαλο, παρά το γεγονός ότι τα ονόματά τους περιλαμβάνονται σε δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τούτων δοθέντων, στην Χαριλάου Τρικούπη, εκτιμούν ότι στην πλειονότητά τους, οι έντιμοι αγρότες βρίσκονται σε οριακό σημείο, πολλοί εξ αυτών, ακόμα και για την επιβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους. Ως εκ τούτου, δε θα μπορούσαν παρά να βρεθούν στο πλευρό τους, επαναλαμβάνοντας στην πράξη αυτή τη φορά τη στήριξή τους, αλλά και επανακαταθέτοντας τις προτάσεις τους με στόχο την επίλυση των προβλημάτων τους και την επανεκκίνηση του πρωτογενή τομέα, που αποτελεί παραδοσιακά ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.