Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα στις αρχές Ιουλίου στους μετανάστες να έρθουν στην Ελλάδα

Σε ένα οργανωμένο σχέδιο απέδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στις αρχές Ιουλίου στην χώρα μας η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με μαζικές ροές μεταναστών στην Κρήτη.

Την ώρα που συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση, ο Θάνος Πλεύρης αποκάλυψε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι κυκλώματα διακινητών μέσω γραπτών μηνυμάτων στις αρχές Ιουλίου προέτρεπαν τους μετανάστες να κινηθούν προς την Ελλάδα αντί για την Ιταλία.

«Μην πάτε προς τα εκεί, κινηθείτε προς την Ελλάδα και την Κρήτη και τη Γαύδο. Είναι το πιο ασφαλές ταξίδι και η χώρα έχει ελαστικό πλαίσιο. Όταν λοιπόν έχεις και τις πληροφορίες, ότι ξαφνικά τα κυκλώματα αρχίζουν να σου κάνουν μία επιθετική κίνηση, δεν θα αντιδράσεις; Θα αντιδράσεις, και θα αντιδράσεις και με την διπλωματία, θα αντιδράσεις και με την καλύτερη προστασία, θα αντιδράσεις και με την αποτροπή, θα αντιδράσεις και με τη νομοθεσία Την συγκεκριμένη», είπε χαρακτηριστικά.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, ως τα τέλη του έτους θα κατατεθεί και νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.