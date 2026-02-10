Κυριάκος Μητσοτάκης:Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας

Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων που παράγει «αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» για την κυβέρνηση, επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι της Δευτέρας (10.02.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «έσκυψε πάνω στα προβλήματα του κλάδου» και ανταποκρίθηκε στα «δικαιολογημένα αιτήματα» των παραγωγών, με βασικότερο –όπως είπε– την κάλυψη της αναπλήρωσης του εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους έχασαν ζώα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε, επίσης, τη δέσμευση για ξεχωριστή συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κτηνοτροφικού τομέα, σημειώνοντας ότι η στήριξη της κτηνοτροφίας είναι προτεραιότητα «και για μένα προσωπικά».

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η αντιμετώπιση της επιδημίας ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με τον πρωθυπουργό να θέτει ως βασική επιδίωξη την «οριστική εκρίζωσή» της. «Όσο κρατάει η περιπέτεια θα είμαστε κοντά στην κτηνοτροφία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι απομένουν περίπου δύο μήνες έως το Πάσχα και ότι τα κρούσματα είναι ήδη «εξαιρετικά χαμηλά».

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε τη συνεργασία των κτηνοτρόφων για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και την αυστηρή αστυνόμευση στις μετακινήσεις, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη αντιμετώπισης του παράνομου εμβολιασμού. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε plan b», υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι «εθνικός» και προϋποθέτει τη συμμόρφωση όλων, ώστε να λήξει η κρίση και «να κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε, επίσης, ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να περάσει ο κλάδος «σε μια νέα εποχή κτηνοτροφίας», με πιστοποιημένα και ποιοτικά προϊόντα, ώστε –όπως είπε– να ενισχυθεί η παραγωγή και να θωρακιστεί το εισόδημα των κτηνοτρόφων.