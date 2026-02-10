Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης:Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η αντιμετώπιση της επιδημίας ευλογιάς, με τον πρωθυπουργό να θέτει ως βασική επιδίωξη την «οριστική εκρίζωσή» της
Μητσοτάκης και κτηνοτρόφοι
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων που παράγει «αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» για την κυβέρνηση, επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι της Δευτέρας (10.02.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «έσκυψε πάνω στα προβλήματα του κλάδου» και ανταποκρίθηκε στα «δικαιολογημένα αιτήματα» των παραγωγών, με βασικότερο –όπως είπε– την κάλυψη της αναπλήρωσης του εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους έχασαν ζώα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε, επίσης, τη δέσμευση για ξεχωριστή συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κτηνοτροφικού τομέα, σημειώνοντας ότι η στήριξη της κτηνοτροφίας είναι προτεραιότητα «και για μένα προσωπικά».

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η αντιμετώπιση της επιδημίας ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με τον πρωθυπουργό να θέτει ως βασική επιδίωξη την «οριστική εκρίζωσή» της. «Όσο κρατάει η περιπέτεια θα είμαστε κοντά στην κτηνοτροφία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι απομένουν περίπου δύο μήνες έως το Πάσχα και ότι τα κρούσματα είναι ήδη «εξαιρετικά χαμηλά».

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε τη συνεργασία των κτηνοτρόφων για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και την αυστηρή αστυνόμευση στις μετακινήσεις, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη αντιμετώπισης του παράνομου εμβολιασμού. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε plan b», υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι «εθνικός» και προϋποθέτει τη συμμόρφωση όλων, ώστε να λήξει η κρίση και «να κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε, επίσης, ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να περάσει ο κλάδος «σε μια νέα εποχή κτηνοτροφίας», με πιστοποιημένα και ποιοτικά προϊόντα, ώστε –όπως είπε– να ενισχυθεί η παραγωγή και να θωρακιστεί το εισόδημα των κτηνοτρόφων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
109
81
69
49
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δαβάκης για υπόθεση κατασκοπείας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αφαίρεσης ιθαγένειας για τον σμήναρχο, συνεχίζεται η έρευνα
Στον νόμο για τον Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή επήλθε αυστηροποίηση των κυρώσεων που δύνανται να επιβληθούν σε όσους κοινοποιούν διαβαθμισμένες εθνικές και συμμαχικές πληροφορίες
Ο κατηγορούμενος σμήναρχος
Η απάντηση Κεραμέως και Παπαθανάση στα δημοσιεύματα για τα προγράμματα κατάρτισης – «Όλα έγιναν με απόλυτη διαφάνεια»
Στην ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων αποτελεί «πάγια και διαχρονική» πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νίκη Κεραμέως και Νίκος Παπαθανάσης 28
Newsit logo
Newsit logo