Δημοσκόπηση GPO: Πρώτη με 30,3% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 15,8% – Το 49,6% θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση

To 30,3% συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της εφημερίδας «Παραπολιτικά» που δημοσιεύτηκε σήμερα (19.09.2026). Δεύτερο κόμμα έρχεται η ΕΛΑΣ με σημαντική διαφορά, καταγράφοντας 15,8%. Σχετικά με την επιθυμία των πολιτών για αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 47,6% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας.

Η δημοσκόπηση της GPO έρχεται μετά τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας, της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ για τα νέα μέτρα από το βήμα της ΔΕΘ. Στην πρόθεση, αλλά και στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ θετικότερη εμφανίζεται και η εικόνα για το ΠΑΣΟΚ.

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Ειδικότερα η εκτίμηση ψήφου καταγράφεται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 30,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%

ΠΑΣΟΚ: 13,1%

Ελληνική Λύση: 8,9%

ΚΚΕ: 8,7%

Νίκη: 1,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,7%

Φωνή της Λογικής: 4%

ΜέΡΑ25: 2,1%

Νέα Αριστερά: 1,2%

ΕΛΑΣ: 15,8%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,8%

Άλλο 4,7%



Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 25,8%, ΕΛΑΣ 13,5%, ΠΑΣΟΚ 11,2%, Ελληνική Λύση 7,6%, ΚΚΕ 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4%, Φωνή Λογικής 3,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,2%, ΜεΡΑ 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, Νίκη και Νέα Αριστερά 1%, «άλλο κόμμα» 4% και αναποφάσιστοι δηλώνουν το 13,7%.

Το 62,2% των πολιτών ψήφισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα την ακρίβεια ενώ η διαφθορά έρχεται στο 17,9%.

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Το 49,6% θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση

Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε και η επιθυμία των πολιτών για την επόμενη κυβέρνηση με το 49,6% να θέλει αυτοδυναμία ακόμα και αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές.

Στον αντίποδα, κυβέρνηση συνεργασίας θέλει το 47,6%.

Στο ερώτημα τι θα πρέπει να συμβεί σε κυβέρνηση συνεργασίας, το 52,1% ζητά πρωθυπουργός να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος και το 43,6% ένα άλλο πρόσωπο κοινής αποδοχής.

Όσον αφορά τα προγράμματα της ΔΕΘ το 28,5% απαντά ότι πείσθηκε περισσότερο από όσα άκουσε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το 15,5% από τον Αλέξη Τσίπρα και το 14% από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης με 29,5%

Στη πρώτη θέση παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 29,5% να ψηφίζει υπέρ του.

Το 14,6% επέλεξε τον Αλέξη Τσίπρα, το 8% τον Νίκο Ανδρουλάκης, το 5,1% τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Το 4,1% θέλει τον Δημήτρη Κουτσούμπα, το 3,6% τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γιάνη Βαρουφάκη το 2,3%, τη Αφροδίτη Λατινοπούλου το 2,2%, τη Μαρία Καρυστιανού το 2,2%, τον Δημήτρη Νατσιό το 1,2%, τη Ρένα Δούρου το 0,8%, τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη το 0,5%, ενώ τον Στέφανο Κασσελάκη το 0,3%.

Αντώνης Σαμαράς

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα της GPO ρωτήθηκαν και πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.

Το 89,2% απάντησε λίγο και καθόλου ενώ το 9,5% απάντησε πολύ και αρκετά.

Τέλος το 11,9% απαντά ότι ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει τις πολιτικές αρχές της ΝΔ, με τον Κώστα Καραμανλή να είναι στην πρώτη θέση με 34,1% και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη δεύτερη με 27,9%.