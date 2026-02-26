Συμβαίνει τώρα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά – «Eπαγγελματίες ανησυχούντες» όσοι ζουν με ηττοπαθή μανία καταδίωξης

«Ας μην ταράζονται κάποιοι επαγγελματίες ανησυχούντες και ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών» τόνισε ο πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο
υπουργικό συμβούλιο
Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Με «καρφί» στον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις συμφωνίες με τη Chevron και την Exxon Mobil για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες, στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο, το πρωί της Πέμπτης (26.2.26).

«Η Ελλάδα ασκεί με αυτό τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη όχι στα λόγια και μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης. Ας μην ταράζονται κάποιοι “επαγγελματίες ανησυχούντες” και ας μη αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων απ’ τις εταιρείες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

«Όσοι ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης να σκεφτούν ότι, έως τώρα, μόνο η Τουρκία και, δυστυχώς, οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας, την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και συναντά για δεύτερη φορά σε έναν χρόνο τον Αμερικανό ομόλογό του εμβαθύνοντας τη διμερή στρατηγική μας σχέση», υπογράμμισε

Και επισήμανε: «Δεν υποσκάπτει τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση των δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση. Γιατί αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους. Αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται!».

Υπενθυμίζεται ότι χθες με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς είχε εξαπολύσει νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης ζητώντας άμεσες απαντήσεις για δύο υποθέσεις: τη σύμβαση με τη Chevron για έρευνες και εξορύξεις νότια της Κρήτης και τις καταγγελίες περί τουρκικής παρεμπόδισης ερευνών στην Κάσο.

