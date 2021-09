Την ισχυρή ανάκαμψη που κατέγραψε η ελληνική οικονομία, με το ΑΕΠ να εκτοξεύεται στο 16,2% κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα social media. «Παραμένουμε προσηλωμένοι σε μεταρρυθμίσεις που προάγουν την ανάπτυξη» σημείωσε – μεταξύ άλλων – ο πρωθυπουργός.

«Η οικονομία της Ελλάδας αυξήθηκε στο 16,2% σε ετήσια βάση κατά το 2ο τρίμηνο, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Ακόμα και σε μια περίοδο με μερικά lockdown, το τριμηνιαίο ΑΕΠ έχει ήδη φτάσει σε επίπεδα προ πανδημίας» γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Και προσθέτει: «Παραμένουμε προσηλωμένοι σε μεταρρυθμίσεις που προάγουν την ανάπτυξη και αυξάνουν το βιοτικό επίπεδο για όλους».

Greece's economy surges 16.2% year on year in the 2nd quarter, shattering expectations. Even during a period with partial lockdowns, quarterly GDP is already above pre-pandemic levels. We remain focused on reforms that deliver inclusive growth and raise living standards for all.