Κυριάκος Μητσοτάκης για Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών: «Απαντούμε με πράξεις σε ένα αίτημα δεκαετιών»

Η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών (ΑΣΠΤ), που νομοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα, βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (30.03.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση να παρουσιάζει τη μεταρρύθμιση ως τομή σε ένα πεδίο που, επί δεκαετίες, κινούνταν μέσα σε θεσμικές ασάφειες.

Κατά την έναρξη της σύσκεψης, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια εκκρεμότητα δεκαετιών που πλέον κλείνει, σημειώνοντας ότι «με αυτήν την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών, οι παραστατικές τέχνες αποκτούν για πρώτη φορά αυτό που ήταν πάντα το ζητούμενο: μία σοβαρή πανεπιστημιακή υπόσταση, με σπουδές, με δυνατότητα έρευνας, κυρίως με προοπτικές εξέλιξης». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η νέα δομή έρχεται να δώσει «μια ξεκάθαρη ορατότητα» στα νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν καλλιτεχνικές σπουδές, τόσο ως προς την επαγγελματική τους διαδρομή όσο και ως προς την αξία των τίτλων που θα αποκτούν.

Σημειώνεται ότι, όπως επισημάνθηκε, η ΑΣΠΤ είναι το πρώτο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα που δημιουργείται στη χώρα για τη διδασκαλία της δραματικής, της ορχηστικής και της μουσικής τέχνης, με στόχο να προσφέρει πλήρη ακαδημαϊκή διαδρομή από το προπτυχιακό έως και το διδακτορικό επίπεδο.

Θεσμική κατοχύρωση και επαγγελματική προοπτική

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ΑΣΠΤ θα ξεκινήσει να δέχεται φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, ενώ ο νέος νόμος επιχειρεί να αντιμετωπίσει και το ζήτημα της σύνδεσης των καλλιτεχνικών σπουδών με τα επαγγελματικά δικαιώματα στο Δημόσιο, μέσω της σύστασης κατηγορίας προσωπικού «Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης». «Απαντούμε ουσιαστικά, με πράξεις, σε ένα αίτημα δεκαετιών», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια μεταρρύθμιση ουσίας, όχι μια μεταρρύθμιση εντυπώσεων».

Το νέο ίδρυμα θα στηριχθεί στους πέντε ιστορικούς δημόσιους φορείς του χώρου, καθώς υπό την πανεπιστημιακή του στέγη θα λειτουργούν τμήματα που συνδέονται με το Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνεται μέσω ειδικών εξετάσεων, με υποχρεωτική ακρόαση, ενώ το νέο σχήμα θα πλαισιώνεται και από 9μελές Καλλιτεχνικό Συμβούλιο, ώστε να διατηρείται η σύνδεση με τις ιδιαιτερότητες της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Οδικός χάρτης για την εφαρμογή

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, σύμφωνα με την ενημέρωση, στα επόμενα βήματα για τη συγκρότηση της μεταβατικής Διοικούσας Επιτροπής και την προετοιμασία των προγραμμάτων σπουδών. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έκανε λόγο για «ιστορική τομή για την καλλιτεχνική εκπαίδευση στη χώρα μας», σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα πλέον είναι «να αποκτήσει γρήγορα τη διοικητική βάση, ακαδημαϊκή ταυτότητα, σύγχρονα προγράμματα σπουδών και σταθερή διασύνδεση με τους ιστορικούς φορείς του χώρου».

Από την πλευρά της, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την ίδρυση της Σχολής «μείζονα μεταρρύθμιση στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της πατρίδας μας», τονίζοντας ότι «κάτι που ήταν μέχρι προχθές σε μια “γκρίζα ζώνη”, αυτή τη στιγμή αποκτά τη σωστή του θέση και πλήρη δικαιώματα». Ο δε υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στάθηκε στην ανάγκη «να βάλουμε τον οδικό χάρτη της μετατροπής του νόμου σε πράξη», ενώ ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας επεσήμανε ότι πλέον «ένα παιδί μπορεί να τα κάνει και τα δύο στην Ελλάδα», και πανεπιστήμιο και τέχνη.

Η τέχνη ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο πρωθυπουργός συνέδεσε μάλιστα την καλλιτεχνική εκπαίδευση και με τη σημερινή συζήτηση για τα παιδιά και τους εφήβους, κάνοντας ειδική αναφορά στην εξάρτηση από τα social media και τις εθιστικές συμπεριφορές. «Η απάντηση κυρίως για τα νεότερα παιδιά δεν μπορεί να είναι άλλη από τον αθλητισμό και την τέχνη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η νέα Σχολή μπορεί να συμβάλει και σε μια ευρύτερη επαναξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η καλλιτεχνική και μουσική εκπαίδευση εντάσσεται στη ζωή των νέων.

Θετικά υποδέχθηκαν τη μεταρρύθμιση και οι εκπρόσωποι των πέντε ιστορικών φορέων της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οι οποίοι έκαναν λόγο για σημαντικό βήμα, ικανό να βάλει τέλος σε μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας. Κοινός τόπος των παρεμβάσεών τους ήταν ότι η ίδρυση της ΑΣΠΤ προσφέρει, για πρώτη φορά, θεσμική σταθερότητα και πανεπιστημιακή στέγη σε έναν χώρο που το ζητούσε επίμονα εδώ και χρόνια.