Κυριάκος Μητσοτάκης για Πάνο Ρούτσι: «Η πολιτεία στέκεται με ευαισθησία στους ανθρώπους που πονούν ακόμα και αν την αμφισβητούν»

Σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν πρόκειται να χαθούν τα δικαιώματα των συγγενών, καθώς κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο θα μπορούν να γίνουν αιτήματα από την πλευρά των συγγενών
Πάνος Ρούτσι
Πάνος Ρούτσι / Ο πατέρας θύματος Τεμπών που προχώρησε σε απεργία πείνας / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Το πρώτο του σχόλιο σχετικά με την απεργία πείνας που κάνει πάνω από 10 ημέρες ο Πάνος Ρούτσι, που ζητά να την εκταφή της σορού του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη για εξέταση DNA αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή (28.09.2025) εβδομαδιαία του ανασκόπηση στα social media.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε στην εβδομαδιαία ανασκόπηση πως πρέπει όλοι να σεβόμαστε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης η οποία δεν επηρεάζεται από τα κόμματα. Σχετικά με τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος προχώρησε σε απεργία πείνας και βρίσκεται όλες αυτές τις ημέρες στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ξεκαθάρισε πως η πολιτεία στέκεται με ευαισθησία στους ανθρώπους που πονούν ακόμα και αν την αμφισβητούν.

Σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν πρόκειται να χαθούν τα δικαιώματα των συγγενών, καθώς κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο θα μπορούν να γίνουν αιτήματα από την πλευρά των συγγενών.

«Στο ζήτημα της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι, που απασχολεί το τελευταίο διάστημα τη δημόσια συζήτηση, θέλω να πω ότι η πολιτεία πρέπει να στέκεται με ευαισθησία δίπλα στους ανθρώπους που πονούν, ακόμη κι όταν την αμφισβητούν. Αυτό επιτάσσει η ανθρωπιά και ο πολιτισμός μας. Σεβόμαστε τις αποφάσεις της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, όποιες κι αν είναι αυτές, χωρίς να τις σχολιάζουμε. Αυτό επιτάσσει το κράτος δικαίου το οποίο δεν μπορούμε να επικαλούμαστε α λα καρτ. Πόσο μάλλον σε θέματα που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης, όπως είναι το συγκεκριμένο αίτημα, και βεβαίως η εκδίκαση αυτής της μεγάλης τραγωδίας, που μας έχει πληγώσει βαθιά όλους», έγραψε αρχικά.

«Όπως, άλλωστε, ειπώθηκε από την ηγεσία του Αρείου Πάγου, δεν χάνεται κανένα δικαίωμα κανενός συγγενή, καθώς κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο θα μπορεί να διατυπωθεί εκ νέου οποιοδήποτε αίτημα οποιασδήποτε πλευράς. Κι ας μην ξεχνάμε ότι νέες αέναες καθυστερήσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε παραγραφές αδικημάτων, που θα ήταν η απόλυτη ασέβεια στη μνήμη των νεκρών», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

