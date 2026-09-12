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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για πρώτη φορά πρωθυπουργός επισκέφτηκε τη Ρω και τη Στρογγύλη – Συνομίλησε με φαντάρους

Ο πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω και επισκέφθηκε το σπίτι της, που έχει μετατραπεί σε μουσείο
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την επίσκεψή του στη Ρω και στη Στρογγύλη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την επίσκεψή του στη Ρω και στη Στρογγύλη
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτρη Χούπη και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια στη Ρω και τη Στρογγύλη, συνομίλησε με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και τους οπλίτες θητείας που υπηρετούν εκεί. Είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός επισκέπτεται τα ακριτικά νησιά της Ρω και της Στρογγύλης.

Στη Ρω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα, ξεναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτίριο του φυλακίου, στο εστιατόριο και τα μαγειρεία, που είναι επίσης νεόδμητα, και είχε την ευκαιρία να δει τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω και επισκέφθηκε το σπίτι της, που έχει μετατραπεί σε μουσείο.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευαν, επίσης, οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παππάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Ρω
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Ρω
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(ΓΡ.ΤΥΠ.ΠΡΩΘΥΠ. ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/EUROKINISSI
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Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε, ακόμη, το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο είναι ελλιμενισμένο στο Καστελόριζο.

«Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης ώστε το νησί θα συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο νησί», δήλωσε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο δημαρχείο στο Καστελόριζο.

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