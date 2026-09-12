Κυριάκος Μητσοτάκης: Για πρώτη φορά πρωθυπουργός επισκέφτηκε τη Ρω και τη Στρογγύλη – Συνομίλησε με φαντάρους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτρη Χούπη και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια στη Ρω και τη Στρογγύλη, συνομίλησε με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και τους οπλίτες θητείας που υπηρετούν εκεί. Είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός επισκέπτεται τα ακριτικά νησιά της Ρω και της Στρογγύλης.

Στη Ρω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα, ξεναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτίριο του φυλακίου, στο εστιατόριο και τα μαγειρεία, που είναι επίσης νεόδμητα, και είχε την ευκαιρία να δει τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων.

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Ο πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω και επισκέφθηκε το σπίτι της, που έχει μετατραπεί σε μουσείο.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευαν, επίσης, οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παππάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης.