Στο Καστελόριζο ο Μητσοτάκης με δύο ισχυρά μηνύματα σε Ερντογάν και ελληνική κοινωνία

Στο Καστελόριζο βρίσκεται από χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ένα ταξίδι που είχε προγραμματίσει πριν από το Δεκαπεντάγουστο και το οποίο, σε αυτό το μομέντουμ, συμπίπτει με την κλιμάκωση των τουρκικής απειλών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τo Καστελόριζο, αναμένεται να στείλει δύο μηνύματα. Το πρώτο θα απευθύνεται στην Άγκυρα και θα υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, ενώ θα τονίζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της χώρας να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

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Κι αυτό σε μια στιγμή που η Ελλάδα έχει κάνει σαφές στον Πρόεδρο Ερντογάν ότι δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το εξοπλιστικό της πρόγραμμα – μετά και τις απειλές που εκτόξευσε η Τουρκία για την προμήθεια της «Ασπίδας του Αχιλλέα» – ενώ, όσον αφορά στο αναφαίρετο κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ο ίδιος Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι η χώρα θα το ασκήσει «όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή».

Το μήνυμα στο εσωτερικό

Το δεύτερο μήνυμα απευθύνεται στο εσωτερικό της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την παρουσία του στο Καστελόριζο, το ακριτικό αυτό νησί από όπου το 2010, ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ανακοίνωσε την προσφυγή της χώρας στο ΔΝΤ και την ένταξη της σε μνημόνια, σε αυτό το προεκλογικό περιβάλλον, θέλει να σηματοδοτήσει το κλείσιμο αυτού του κύκλου. Ταυτόχρονα δε, να επικοινωνήσει το «όραμα» του για την Ελλάδα την επόμενη τετραετία… Τη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», το κυβερνητικό σχέδιο το οποίο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της χώρας και στην αύξηση των εισοδημάτων.

Το πρόγραμμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης, Νίκο Ασβέστη, και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί, σηματοδοτώντας το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

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Μάλιστα, τον πρωθυπουργό συνοδεύει και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι το Κοινοβούλιο θα ανακαινίσει δύο σπίτια για τη στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών.

Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.

Επισκέψεις με ισχυρό συμβολισμό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εξαιρετικά πιθανό να επισκεφτεί και τη νήσο Ρω – όπου θα επιθεωρήσει τους ξενώνες για τον στρατό, που έχουν κατασκευαστεί προσφάτως και θα επισκεφτεί τον τάφο της Κυράς της Ρω – αλλά και τη νήσο Στρογγύλη… Είναι το ανατολικότερο σημείο της ελληνικής επικράτειας, με τεράστια γεωστρατηγική και νομική σημασία για την Ελλάδα, καθώς αποτελεί το «κλειδί» για τα θαλάσσια σύνορα της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.