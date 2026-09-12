Δημοσκόπηση Prorata: Η ΕΛΑΣ κερδίζει έδαφος και βάζει βάσεις για πολιτική αλλαγή

Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό δημιουργεί η δημοσκόπηση της Prorata για την «Εφημερίδα των Συντακτών» σήμερα Σάββατο (12.9.26). Η έρευνα καταγράφει έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση από περίπου τα δύο τρίτα της κοινωνίας, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών εμφανίζεται να επιθυμεί πολιτική και κυβερνητική αλλαγή.

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ενισχύεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και μειώνει τη διαφορά της από τη Νέα Δημοκρατία στις 9 μονάδες, έναντι 9,5 μονάδων στην προηγούμενη μέτρηση. Η μεταβολή δεν ανατρέπει ακόμη τους συνολικούς συσχετισμούς, επιβεβαιώνει όμως ότι η απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων δεν παραμένει αμετάβλητη.

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Ρωγμή στο αφήγημα της «κολλημένης βελόνας»

Η νέα άνοδος της ΕΛΑΣ αποδυναμώνει το αφήγημα περί μιας δημοσκοπικής βελόνας που παραμένει «κολλημένη». Το κόμμα όχι μόνο διατηρεί τη δεύτερη θέση, αλλά παρουσιάζει θετική μεταβολή, την ώρα που η κυβερνητική φθορά διευρύνεται και το αίτημα αλλαγής αποκτά πλειοψηφικά χαρακτηριστικά.

Μία μονάδα δεν συνιστά από μόνη της εκλογική ανατροπή. Αποκτά, όμως, μεγαλύτερη πολιτική σημασία όταν συνδυάζεται με τη μείωση της διαφοράς από τη ΝΔ και με την αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια. Υπό αυτή την έννοια, η μέτρηση της Prorata δείχνει ότι αρχίζουν να διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για μια διαφορετική πολιτική δυναμική.

Η ΕΛΑΣ φαίνεται να μετατρέπεται σταδιακά από δύναμη απλής καταγραφής της δυσαρέσκειας σε βασικό διεκδικητή της πολιτικής αλλαγής. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν μπορεί να επιταχύνει αυτή την τάση και να πείσει μεγαλύτερο μέρος των πολιτών ότι διαθέτει αξιόπιστη, συνεκτική και εφαρμόσιμη κυβερνητική πρόταση.

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Η κοινωνική δυσαρέσκεια αναζητά πολιτική έκφραση

Το σημαντικότερο εύρημα της έρευνας δεν περιορίζεται στην πρόθεση ψήφου. Αφορά το ευρύτερο κοινωνικό κλίμα αφου περίπου δύο στους τρεις πολίτες εκφράζουν αρνητικά συναισθήματα απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, ενώ η πλειοψηφία ζητά αλλαγή.

Αυτή η εικόνα δείχνει ότι η πολιτική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μειοψηφικό ή περιθωριακό αίτημα. Διαμορφώνεται ως κυρίαρχη κοινωνική τάση, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποκτήσει πλήρη και ενιαία κομματική έκφραση.

Εδώ εντοπίζεται τόσο η μεγάλη ευκαιρία όσο και η βασική πρόκληση για την ΕΛΑΣ. Η κυβερνητική φθορά δεν μετατρέπεται αυτόματα σε ψήφο υπέρ της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να συμβεί αυτό, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καλείται να συνδέσει το αίτημα αποδοκιμασίας της κυβέρνησης με μια θετική προοπτική: συγκεκριμένες απαντήσεις για την ακρίβεια, τους μισθούς, το κοινωνικό κράτος, τη λειτουργία των θεσμών και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Μπαίνουν οι βάσεις για πολιτική αλλαγή

Η τελευταία δημοσκόπηση δεν δείχνει ότι η πολιτική αλλαγή έχει ήδη συντελεστεί. Δείχνει, όμως, ότι μπαίνουν οι βάσεις της. Η ΝΔ παραμένει πρώτη, αλλά κινείται σε χαμηλά επίπεδα, η κοινωνική δυσαρέσκεια αγγίζει πλειοψηφικά στρώματα και η ΕΛΑΣ παρουσιάζει άνοδο, περιορίζοντας τη μεταξύ τους απόσταση.

Για την ΕΛΑΣ, η επόμενη περίοδος θα είναι καθοριστική. Η θετική δημοσκοπική κίνηση χρειάζεται να αποκτήσει συνέχεια, κοινωνικό βάθος και πολιτικό περιεχόμενο. Αν το κόμμα κατορθώσει να εκφράσει με αξιοπιστία την πλειοψηφική απαίτηση για αλλαγή, η σημερινή μείωση της ψαλίδας μπορεί να αποδειχθεί η αρχή μιας ουσιαστικότερης αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού.