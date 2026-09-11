Πολιτική

Έξαλλος ο Γεωργιάδης με ανάρτηση στα social media που εύχεται τον θάνατό του: «Θεέ μου, γιατί τον Μαζωνάκη και όχι τον Άδωνι;»

«Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας», απαντά ο υπουργός Υγείας σε χρήστη που ευχήθηκε τον θάνατό του
Άδωνις Γεωργιάδης
Photo / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας προκάλεσε μια ανάρτηση στα social media που αναφερόταν στον θάνατο του τραγουδιστή. Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε δημόσια σε χρήστη που έβαλε στο ίδιο μήνυμα τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον ίδιο, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το επίπεδο της τοξικότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφορμή για την αντίδρασή του αποτέλεσε συγκεκριμένα ένα σχόλιο που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη και ευχόταν ουσιαστικά τον θάνατο του υπουργού. Ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε όχι μόνο στο περιεχόμενο της ανάρτησης, αλλά και στη μεγάλη απήχηση που αυτή είχε στο διαδίκτυο.

Ο χρήστης είχε γράψει: «Θεέ μου, γιατί τον Μαζωνάκη και όχι τον Άδωνι Γεωργιάδη;».

Απαντώντας στην ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας σχολίασε: «Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας».

Ιδιαίτερη εντύπωση στον Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δημοσίευση συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες likes, εκατοντάδες σχόλια και περισσότερες από 11.000 αναδημοσιεύσεις.

Ο υπουργός επανήλθε στο θέμα, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το μίσος που, όπως υποστήριξε, έχει αποκτήσει μεγάλη έκταση στον δημόσιο διάλογο.

«Καμιά φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον», έγραψε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας. Ένας ανεβάζει στο διαδίκτυο αυτή την χυδαία και αποκρουστική ανάρτηση. Ναι εύχεται να είχα πεθάνει στην θέση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ένας λοιπόν εύχεται δημοσίως να πεθάνει ένας συνάνθρωπος του. Και αυτή η ανάρτηση λαμβάνει…..50000 like, 234 σχόλια, 839 αποθηκεύσεις στα αγαπημένα, 11227 αναδημοσιεύσεις….

Καμμία φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον».

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