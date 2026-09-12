Νίκος Ανδρουλάκης: Οι απαντήσεις σε Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ – Τι θα πει απόψε στην ομιλία του στη ΔΕΘ

Με ένα από τα πιο κρίσιμα Σαββατοκύριακα στην πορεία προς τις κάλπες για το ΠΑΣΟΚ να ξεκινά σήμερα (12.9.26), τα βλέμματα όλων στρέφονται στην αποψινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στις 20:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην αρχή της ομιλίας του θα μιλήσει για τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα των ανισοτήτων όπως την αντιλαμβάνονται στο ΠΑΣΟΚ και θα περιγράψει πώς το κόμμα του, με το προοδευτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα θα ανταποκριθεί στο αίτημα κάθε πολίτη και κάθε κοινωνικής ομάδας να νιώθει ότι η χώρα μπορεί να… χωρέσει τα όνειρά του για προκοπή.

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Σε μία ομιλία που σε πολλά σημεία της θα θυμίζει σύγκριση ή απάντηση σε όσα ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες από το ίδιο βήμα, είτε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είτε από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα υποστηρίξει ότι η πρόταση του κόμματός του δεν περιορίζεται στη δικαιότερη διανομή του πλούτου, αλλά έχει στόχο να αυξήσει τον πλούτο που δημιουργεί η χώρα, εστιάζοντας στην ανάγκη για περισσότερη παραγωγή και περισσότερες εξαγωγές, οι οποίες όμως θα συνδυαστούν με περισσότερες καλές και σταθερές θέσεις εργασίας.

Στην πραγματικότητα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα υποστηρίξει ότι «η χώρα δεν χρειάζεται άλλα αποτυχημένα συστήματα εξουσίας που επιστρέφουν κάθε φορά ζητώντας μια δεύτερη και μια τρίτη ευκαιρία», αντιπαραβάλλοντας ως επιλογή αυτή που οδηγεί στην Πολιτική Αλλαγή και κατά τον ίδιο, δεν είναι άλλη από το ΠΑΣΟΚ.

«Χρειάζεται να ανοίξουμε όλοι μαζί έναν νέο κύκλο δημιουργίας και προοπτικής για τον ελληνικό λαό. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και θα ξεκινήσουμε από την πρώτη ημέρα. Για να υπηρετήσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Μια Ελλάδα πιο ανθεκτική. Πιο δίκαιη. Πιο ασφαλή. Πιο ισχυρή», αναμένεται να πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας έμφαση στην κυβερνησιμότητα του κόμματός του και την πρωθυπουργισιμότητα του ίδιου και παρουσιάζοντας τα επτά πρώτα νομοσχέδια μίας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, που είναι ήδη έτοιμα και εφόσον το ΠΑΣΟΚ πάρει την εντολή, θα περάσει από τη Βουλή το πρώτο εξάμηνο της θητείας του.

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Στην ίδια ομιλία, εξάλλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναλύσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπου και σταχυολογούνται μεταξύ άλλων ως νέες παρεμβάσεις οι εξής:

– Όπου υπάρχουν υπερκέρδη σε ολιγοπωλιακές αγορές θα ενεργοποιείται μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη και μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών.

– Η συνολική τιμή της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά θα μειωθεί κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Όσο για την παραγωγή, στο ΠΑΣΟΚ υπόσχονται ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και μόνιμο πλαίσιο σταθερού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.

– Τέλος, στην Golden Visa ως εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας και τέλος στον αφελληνισμό της εθνικής περιουσίας. Για του λόγου το αληθές, στο ΠΑΣΟΚ συνδέουν πλέον τις άδειες διαμονής μόνο με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι επενδύσεις σε real estate.

– Ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό, που θα χρηματοδοτείται από τη φορολόγηση των υπερκερδών στα ολιγοπώλια.

– Πρόγραμμα GenRent κ.ο.κ.

Κατά τα λοιπά, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επαναλάβει το σχέδιο του κόμματός του για τους συνταξιούχους και την σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού, ενώ θα αναλύσει τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους κ.ο.κ.