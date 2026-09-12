Παύλος Μαρινάκης για Αλέξη Τσίπρα: Η παραδοχή του τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ ήταν αρκετή για να αντιληφθούμε το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης

Δριμεία επίθεση στην ΕΛΑΣ εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του τομεάρχη Οικονομικών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Φραγκίσκου Κουτεντάκη.

«Χθες το βράδυ, ο κ. Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, άδειασε πανηγυρικά αυτό το οποίο εμφάνιζε, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και το κόμμα του, ως “κοστολογημένο” πρόγραμμα», αναφέρει αρχικά στη δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.

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«Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε, τουλάχιστον τέσσερις φορές, ότι τα περιβόητα 7,5 δισεκατομμύρια είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη», τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Και, παρά το γεγονός ότι ακόμα και τα 7,5 δισεκατομμύρια ετησίως, άρα τα 30 δισεκατομμύρια στην τετραετία, του κ. Κουτεντάκη απέχουν κατά πολύ από την πραγματική κοστολόγηση, η χθεσινή παραδοχή του Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ ήταν αρκετή για να αντιληφθούμε για μια ακόμα φορά το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης, την οποία επιχείρησε ο κ. Τσίπρας», καταλήγει στη δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.