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Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης για Αλέξη Τσίπρα: Η παραδοχή του τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ ήταν αρκετή για να αντιληφθούμε το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης

«Ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε, τουλάχιστον τέσσερις φορές, ότι τα περιβόητα 7,5 δισ. είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη»
Παύλος Μαρινάκης
Photo / Eurokinissi
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Δριμεία επίθεση στην ΕΛΑΣ εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του τομεάρχη Οικονομικών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Φραγκίσκου Κουτεντάκη.

«Χθες το βράδυ, ο κ. Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, άδειασε πανηγυρικά αυτό το οποίο εμφάνιζε, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και το κόμμα του, ως “κοστολογημένο” πρόγραμμα», αναφέρει αρχικά στη δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.

«Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε, τουλάχιστον τέσσερις φορές, ότι τα περιβόητα 7,5 δισεκατομμύρια είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη», τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Και, παρά το γεγονός ότι ακόμα και τα 7,5 δισεκατομμύρια ετησίως, άρα τα 30 δισεκατομμύρια στην τετραετία, του κ. Κουτεντάκη απέχουν κατά πολύ από την πραγματική κοστολόγηση, η χθεσινή παραδοχή του Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ ήταν αρκετή για να αντιληφθούμε για μια ακόμα φορά το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης, την οποία επιχείρησε ο κ. Τσίπρας», καταλήγει στη δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.

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