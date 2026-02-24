Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 4 χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία: Ακλόνητη η υποστήριξή μας

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τη μέρα που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και έκτοτε όλη η ανθρωπότητα δοκιμάζεται από τον πόλεμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μια ανάρτησή του μιλά για το θάρρος και την ανθεκτικότητα των Ουκρανών.

«Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα» σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του για την Ουκρανία.

«Επιβεβαιώνουμε την αταλάντευτη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που σέβεται το διεθνές δίκαιο» σημειώνει.

Four years on, Ukraine defends its sovereignty with courage and resilience. We reaffirm our unwavering support for its independence, its people, and for a peace that upholds international law. May the next anniversary mark not another year of war, but a just and lasting peace. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 24, 2026

«Είθε η επόμενη επέτειος να σηματοδοτήσει όχι άλλο ένα έτος πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» καταλήγει.