Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 4 χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία: Ακλόνητη η υποστήριξή μας

«Είθε η επόμενη επέτειος να σηματοδοτήσει όχι άλλο ένα έτος πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Κυριακος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τη μέρα που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και έκτοτε όλη η ανθρωπότητα δοκιμάζεται από τον πόλεμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μια ανάρτησή του μιλά για το θάρρος και την ανθεκτικότητα των Ουκρανών.

«Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα» σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του για την Ουκρανία.

«Επιβεβαιώνουμε την αταλάντευτη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που σέβεται το διεθνές δίκαιο» σημειώνει.

«Είθε η επόμενη επέτειος να σηματοδοτήσει όχι άλλο ένα έτος πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» καταλήγει. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
105
71
50
40
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Έρχεται «μπλόκο» στα social media για παιδιά έως 15 ετών – Τι προβλέπεται για ανήλικους, γονείς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικά δίκτυα
Η κυβέρνηση πάντως αποφάσισε να μην περιμένει την Ευρώπη, κεντρικά, να θέσει τους κανόνες αλλά να προχωρήσει σε αυτή τη φάση χωρίς καθυστερήσεις, μονομερώς
Social media 13
Newsit logo
Newsit logo