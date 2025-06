Kυριάκος Μητσοτάκης για τα παιδιά και το διαδίκτυο: Οι προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο δεν αρκούν, πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκός κανονισμός

Για τα παιδιά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε το μεσημέρι της Παρασκευής (20.6.25) με τη βαρόνη Beeban Kidron, μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο του συνεδρίου «The Lyceum Project 2025 – Children in the age of AI».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε αρχικά ότι «οι άνθρωποι δεν έχουμε το μονοπώλιο της νοημοσύνης και αυτή είναι μια νέα εποχή. Δεν μιλάμε απλά για μια τεχνολογική εξέλιξη», και πρόσθεσε: «Το πρόβλημα είναι ότι στον ψηφιακό κόσμο δεν φερόμαστε στα παιδιά σαν παιδιά αλλά σαν ενήλικες».

«Είναι κοινή διαπίστωση σημείωσε ότι κάτι πάει στραβά με τα παιδιά μας και την ψυχική τους υγεία και υπογράμμισε ότι «οι γονείς πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης αυτής. Υπάρχει πρόβλημα και οι ρίζες του εδράζονται στο γεγονός ότι τα παιδιά μας και οι έφηβοί μας περνούν όσο χρόνο θέλουν οι εταιρείες για να τα έχουν κολλημένα στις οθόνες», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στα μέτρα που έχουν ληφθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «εμείς εδώ στην Ελλάδα μιλήσαμε ανοιχτά και εξηγήσαμε στους γονείς πολλά πράγματα».

Μίλησε για το Kids Wallet και τον τρόπο που λειτουργεί και τον τρόπο που βρέθηκε για να διακριβώνουμε την ηλικία του παιδιού.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο δεν αρκούν και όλο αυτό «πρέπει να μετουσιωθεί σε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό».

«Πραγματικά θέλουμε να ηγηθούμε και θέλω να πρωτοστατήσω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα θέμα είναι πως η τεχνολογία παρεμβαίνει στην δημοκρατία και το δεύτερο είναι τα παιδιά μας. Μίλησα και πέρυσι και θα το κάνω και φέτος στον ΟΗΕ», είπε επίσης και τόνισε:

«Πρέπει να μπει ένα τέλος με τις εταιρείες τεχνολογίας που θέλουν να κρατήσουν όλους σε πλατφόρμες. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχει εξελιχθεί ο εγκέφαλός μας μέσα από την αλληλεπίδραση με τον φυσικό κόσμο. Πρέπει να γίνουμε πλήρως λειτουργικοί ενήλικες. Αν δεν αναγνωρίσουμε εμείς ότι έχουμε έναν εθισμό πως θα περιμένουμε από τα παιδιά μας να το καταλάβουν;».

«Εν τέλει», είπε ο πρωθυπουργός, «δεν μπορούμε να ρίξουμε όλο το βάρος στους γονείς. Είναι ευθύνη τους αλλά υπάρχει όριο στο τι μπορούν να κάνουν. Πρέπει αν γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει και να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να σπάσει ο κύκλος του εθισμού με το αδιάκοπο scrolling. Όταν για παράδειγμα κάποιος μπαίνει στο YouTube αμέσως καταλαβαίνει τι σου αρέσει. Αν καθαρίσετε το ιστορικό και σε κενή σελίδα πάλι πρέπει να πληκτρολογήσεις αυτό που θέλεις αλλά η εφαρμογή δεν θα σου σερβίρει αυτό που θέλει. Έτσι σπάει αυτός ο κύκλος. Όλα αυτά όμως πρέπει να προσφέρονται από τον σχεδιασμό του προϊόντος. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Τον εθισμό. Πρέπει να στρέψουμε τα παιδιά στον αθλητισμό. Να φτιαχτούν υποδομές για άθληση στους νέους ώστε να φύγουν από τις οθόνες. Οι εταιρείες πρέπει να βάλουν ρυθμίσεις εξ’ αρχής για να σπάσει ο κύκλος του εθισμού», κατέληξε.