Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης για το τροχαίο στη Ρουμανία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Βαθιά συγκλονισμένος, ειλικρινή συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία
Η στιγμή που το βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούεται μετωπικά με νταλίκα

Βαθιά συγκλονισμένος δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης (27.1.26).

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά νέους συμπατριώτες μας», γράφει σε ανάρτησή του στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.

«Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη», επισημαίνει.

 

«Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
152
120
115
56
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κωνσταντίνος Τασούλας: «Βαθιά θλίψη» για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
«Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει» σημειώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Τασούλας: «Βαθιά θλίψη» για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Μπάχαλο και πάλι η Εξεταστική Επιτροπή – Διακόπηκε η συνεδρίαση – Κωνσταντοπούλου κατά πάντων ακόμα και των ψηφοφόρων
«Στα ανθρωπάκια και στους σιωπηλούς στηρίχθηκαν τα χειρότερα καθεστώτα», είπε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας - Επιτέθηκε μέχρι και στον αδερφό του ήρωα των Ιμίων, Βλαχάκου
Εξεταστική στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 18
Newsit logo
Newsit logo