Κυριάκος Μητσοτάκης για το τροχαίο στη Ρουμανία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Βαθιά συγκλονισμένος, ειλικρινή συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων

Βαθιά συγκλονισμένος δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης (27.1.26).

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά νέους συμπατριώτες μας», γράφει σε ανάρτησή του στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.

«Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη», επισημαίνει.

«Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.