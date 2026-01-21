Κυριάκος Μητσοτάκης: Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα καθυστερεί το ταξίδι του στο Νταβός

Στο Νταβός της Ελβετίας θα βρεθεί σήμερα Τετάρτη (21.1.26) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Λόγω της κακοκαιρίας όμως που πλήττει ολόκληρη τη χώρα από τη νύχτα της Τρίτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθυστερεί την αναχώρησή του για το Νταβός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να έχουν σειρά παρασκηνιακών επαφών, κι ενώ την Πέμπτη (22 Ιανουαρίου) συγκαλείται έκτακτη Σύνοδος Kορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προειδοποιεί για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έθεσε σε red code Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία.

Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει αυτές τις περιοχές με βροχές και καταιγίδες με αποτέλεσμα οι αρχές να ζητούν τον περιορισμό των μετακινήσεων.