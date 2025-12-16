Κυριάκος Μητσοτάκης – Η ομιλία του στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2026

Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το βράδυ της Τρίτης (16/12/25) έκλεισε η πενθήμερη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 στη Βουλή.

«Μετέχουμε σε μια συζήτηση ξεχωριστή γιατί καλούμαστε να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που κατέθεσε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζουν την τεράστια πρόοδο της πατρίδας μας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του στη βουλή.

«Πριν 10 χρόνια φτάσαμε ένα βήμα πριν το γκρεμό. Αν κάποτε το σύνθημα έλεγε μένουμε Ευρώπη, τώρα η Ευρώπη λέει εμείς γινόμαστε Ελλάδα» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Είναι μια δικαίωση μιας πολιτικής που ξεκίνησε το 2019. Πιστεύω ότι είναι η πιο αποστομωτική απάντηση στη μίζερη αντιπολίτευση» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Πρωθυπουργός για τον προϋπολογισμό:

-Προβλέπει σε ρυθμό ανάπτυξης 2,4% – διπλάσιο της Ευρωζώνης,

-Παρεμβάσεις 3 δισ. ενίσχυσης εισοδήματος πολιτών,

-Ταχύτερη μείωση δημοσίου χρέους μεταξύ κρατών ΟΟΣΑ – πρώτη φορά κάτω από 140% του ΑΕΠ,

-Ανεργία στα προ του 2008 επίπεδα,

-Πληθωρισμό στο 2,2% – οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις απώλειες από κόστος ζωής.

-Ρυθμό μεγέθυνσης επενδύσεων 10,2% μεγαλύτερο από φέτος – το ΠΔΕ ενισχύεται κατά 2 δισ. – προτεραιότητα η πλήρης απορρόφηση του RRF, στο 65% του συνόλου σήμερα, με τον μ.ο. των «27» στο 43%.

Όλα αυτά, χωρίς κίνδυνο για την δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για μεσαία τάξη, νέους και οικογένειες. Με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό.

«Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τον τουρισμό αυξάνεται και το μερίδιο της βιομηχανίας. Ακούω για την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Μα αυτό συμβαίνει ήδη στην ελληνική οικονομία. Κύριε Ανδρουλάκη δείτε τι γίνεται με τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα και βρίσκουν καλές δουλειές.

Δείτε τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην ενέργεια. Το 2024 η χώρα για πρώτη φορά ήταν εξαγωγική στην ενέργεια» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την σύγκλιση με την Ευρώπη

«Δε θα κουράσω πολύ με αριθμούς. Θα σταθώ στη σύγκληση με την Ευρώπη. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτος, εθνικός στόχος. Συγκλίνει η Ελλάδα; Χωρίς καμία συγκλίνει. Όταν παραλάβαμε, τις επενδύσεις στο 11%, σήμερα είναι στο 17% του ΑΕΠ όταν το ευρωπαϊκό ποσοστό είναι στο 21% έχουμε διανύσει σημαντικό δρόμο.

Οι μισθοί κυμαίνονται τώρα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από το 2019».

Ακρίβεια

«Το έχω πει πολλές φορές. Κανείς δεν πανηγυρίζει όταν όλα συμβαίνουν εν μέσω πρωτοφανών γεωπολιτικών αλλαγών. Εμείς, ξέρουμε τι σημαίνει να ψηφίζει κανείς προϋπολογισμούς λιτότητας. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη θέση» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αυξάνονται δαπάνες σε καίριους τομείς. Διπλάσιοι πόροι για την υγεία, πολλοί πόροι στην Άμυνα. Αμφισβητεί κανείς ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε την κοινωνική μάστιγα της φοροδιαφυγής; Τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματά της.

Η πολιτική των φοροελαφρύνσεων είναι κέρδος για όλους.

Οι παρεμβάσεις μας στηρίζουν το εισόδημα. Αν τα μέτρα που ψηφίζουμε για το 2026 είναι 1,76 δις είναι γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τις οροφές δαπανών. Πάνω στη δημοσιονομική ισορροπία χτίζεται η πολιτική μας».

Τα μέτρα θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα κατά της ακρίβειας. Πιστώθηκε ήδη η ετήσια επιστροφή ενός μισθώματος σε ενοικιαστές. Στέλνουμε κι ένα μήνυμα ότι το μέτρο δρα ως παρότρυνση για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης».

Ενοίκια: 6 νέα μέτρα

«Σήμερα οι συμπολίτες μας που είναι στο νοίκι, αντιμετωπίζουν πίεση στα οικονομικά τους. Είναι πιθανόν, να έχουμε στη διάθεσή μας και ευρωπαϊκούς πόρους στο μέλλον. Αλλά ήδη έχουμε τα προγράμματα Σπίτι μου. Σχεδόν 900.000 ενοικιαστές πήραν ήδη πίσω ένα μίσθωμα. Το πρόβλημα εξακολουθεί να απασχολεί την κοινωνία. Δρομολογούμε 6 επιπλέον δράσεις.

-Ένα γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, με επιδότηση ως 36.000 ευρώ που θα καλύπτει ανάγκες ανακαίνισης.

-Για δημόσιους λειτουργούς εκτός Αθήνας: Σε εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς θα επιστρέφουμε 2 ενοίκια ετησίως.

– Αναβάθμιση κτιρίων σε νησιωτικές περιοχές.

-Επιπρόσθετοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση.

– Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της στέγης.

– Το υπ. Περιβάλλοντος θα φέρει πολεοδομική πρόβλεψη για τη γρήγορη μετατροπή ακινήτων προς οικιστική χρήση (π.χ. μισοτελειωμένα βιομηχανικά κτίρια)»

Οι κινήσεις για αυτά τα μέτρα θα δρομολογηθούν μέσα στο 2026 σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.

Για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο

«Σε συνεννόηση με το υπουργείο οικονομικών κλείνουμε ακόμα μία εκκρεμότητα που κρατάει σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Οι υποχρεώσεις τους θα μετατραπούν σε ευρώ με σταθερό χαμηλό επιτόκιο. Θα προβλέπεται και κούρεμα».

«Θα έρθει σύντομα η διάταξη στη βουλή μπας και ψηφίσετε τίποτα θετικό η Αντιπολίτευση, που γκρινιάζετε μόνο» είπε ο Πρωθυπουργός.

Για τη νομιμότητα

«Δώσαμε μάχες και κερδίσαμε. Μερικές φορές αρκεί μία φωτογραφία για να αποδείξει ότι μπορούν να γίνουν αλλαγές που κανείς δεν πίστευε. Αυτή είναι μία εικόνα με τον χώρο που σήμερα στεγάζεται μια καινούρια βιβλιοθήκη στο Αριστοτέλειο» είπε δείχνοντας τις σχετικές φωτογραφίες.

«Εμείς με αυτή την Ελλάδα είμαστε. Η βία στα Πανεπιστήμια πήρε επιτέλους τέλος».

«Μία τέτοια μεταρρύθμιση προωθείται και στον πρωτογενή τομέα».

Για το αγροτικό

«Με αιχμή προκλητικές εκτροπές αυτή η φούσκα έσκασε και η κυβέρνηση θέλησε να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Πολλές υποθέσεις οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Αργήσαμε; Ναι. Ευθυνόμαστε; Μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι αυτός που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς που είναι αποδεδειγμένα σάπιο. Κύριε Ανδρουλάκη όλοι ήξεραν… Να δίνουμε λύσεις για τολμηρή εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ξέσπασαν αγροτικές κινητοποιήσεις με μια διάθεση έλλειψης διαλόγου. Γνωρίζαμε ότι αυτή η μετάπτωση εν κινήσει του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργούσε καθυστερήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα των πληρωμών εκσυγχρονίζεται οριστικά» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αυτό που δε θα συζητηθεί είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση ξεβόλεψε αρκετούς. Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών. Αν 2 κόμματα έχουμε μεγαλύτερο ευθύνης, είναι το δικό μας και το δικό σας κύριε Ανδρουλάκη» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δε θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου».

Κάλεσε την Αντιπολίτευση να συζητήσουν μαζί για το αγροτικό με διακομματική επιτροπή, διακομματικό προεδρείο.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ταυτίζεται με τόπο που τον σκιάζουν σκοτεινές εξαιρέσεις. Έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα του 2030» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στον τόπο να ξαναζήσει περιπέτειες όπως εκείνες που βίωσε προ δεκαετίας. Θα πετύχουμε τους στόχους μας τόσο για τα 950 ευρώ κατώτατο μισθό όσο και για 1500 ευρώ μέσο μισθό».

Πριν από λίγες ημέρες εγκαινιάστηκε η Πατρών Πύργου και επειδή έχω κουραστεί αυτές τις μέρες να ακούω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της εντιμότητας να σας θυμίσω τις δεκάδες κατατμήσεις του αγαπημένου σας Καλογρίτσα;

Αναβαθμίζεται ο Ε65 και επειδή άκουσα τον κ. Ανδρουλάκη να μιλάει για κέντρα υγείας δεν ξέρει ότι ανακαινίζονται πάνω από 160 σε όλη τη χώρα; Δεν ξέρετε ότι τα ακριβά και σοβαρά φάρμακα παραδίδονται στο σπίτι; Δεν ξέρετε ότι με το βραχιολάκι έχει μειωθεί ο χρόνος αναμονής αλλά και ότι 4 μη κρατικά πανεπιστήμια λειτουργούν στην πατρίδα μας; Ελάτε να σας ξεναγήσω στο ψηφιακό φροντιστήριο και στα Ωνάσειο σχολεία. Από την φαντασία μας βγήκαν; Ελάτε να πάμε μαζί να δούμε πως εφαρμόζεται στην πράξη ο νέος ΚΟΚ και τουλάχιστον σε αυτό περίμενα μια διακομματική συννενόηση.

«Εθνικό πλεονέκτημα η πολιτική σταθερότητα»

«Παρά τα προβλήματα η χώρα είναι στη σωστή πορεία. Να επιμείνω ότι έγιναν πολλά αλλά έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Η εικόνα του τόπου είναι αναγκαίο να εντάσσεται στη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Η χωρα διαθέτει κάτι που όσο κι αν ενοχλεί τη αντιπολιτευση είναι ζητούμενο: Η πολιτική σταθερότητα. Είναι ένα εθνικό πλεονέκτημα που προέκυψε από την αυτοδυναμία της ΝΔ. Αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής του ελληνικού λαού. Αυτά τα ξεχνά η αντιπολίτευση με μηδενισμό του κυβερνητικού έργου» είπε ο Πρωθυπουργός και μίλησε για «το φλερτ, με μια Ιθάκη μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες».

Μόνη επιλογή η πρόοδος με τον προϋπολογισμό για καλύτερο εισόδημα, ανάπτυξη, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής… Αυτό το σχέδιο είναι μια γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027 με ορίζοντα το 2030. Είναι κάλεσμα προς όλους να συστρατευθούμε. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας για αυτό σας ζητώ να ψηφίσουμε ενωμένοι τον προϋπολογισμό του 2026» κατέληξε ο Πρωθυπουργός.

Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Αργά το βράδυ, θα γίνει η ονομαστική ψηφοφορία, με την ψήφιση του Προϋπολογισμού, που κατά την κοινοβουλευτική παράδοση επέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση.