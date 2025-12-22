Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαχμούντ Αμπάς συναντήθηκαν στη Ραμάλα: Υποστηρίζουμε την προσπάθεια επίλυσης των διαφορών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραχώρησε συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, με την οποία ξεκίνησε την επίσκεψή του στο Ισραήλ.

Οι δύο άνδρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο παλαιστίνιος ηγέτης Μαχμούντ Αμπάς, μετά τη συνάντησή τους παραχώρησαν κοινή δήλωση τύπου κατά την οποία, δεσμεύτηκαν για την ολοκλήρωση μίας οριστικής εκεχειρίας στη Γάζα.

«Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε και να συνεισφέρουμε έτη περεταίρω. Θέλω να πω ότι είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός που έρχεται στη Ραμάλα μετά την ανακοίνωση του σχεδίου ειρήνης. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό», είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε λέγοντας «αυτό καταδεικνύει στο πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε στα επόμενα βήματα. Υποστηρίζουμε την προσπάθεια επίλυσης των διαφορών των δύο κρατών μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής και του Ισραήλ».

«Επιπλέον το βάρος μας είναι η εφαρμογή του βασικού σχεδίου και θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτό. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και ελπίζω ότι θα εγκαθιδρίσουμε ένα νέο καθεστώς» είπε ακόμη.

Από την πλευρά του ο Μαχμούντ Αμπάς ευχαρίστηκε στην Ελλάδα για τη δέσμευση να επιτευχθεί μία δίκαιη ειρήνη αλλά και για την ανθρωπιστική βοήθεια που έχει στείλει η χώρα μας στη Γάζα. Ακόμη ζήτησε να επιταχυνθεί το σχέδιο όπως έχει διαμορφωθεί από τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ για την ειρήνη στη Γάζα, ενώ τόνισε ότι ζητούν την απομάκρυνση όλων των ισραηλινών στρατευμάτων.

Σε λίγη ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.