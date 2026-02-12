Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο Αναστάσης Παπαληγούρας κέρδισε τον σεβασμό συνεργατών και πολιτικών αντιπάλων

«Στα βήματα της μεγάλης μορφής που υπήρξε ο πατέρας του, ο Αναστάσης συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και με την αθόρυβη προσφορά»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Με μια συγκινητική ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε τον πρώην υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα, που πέθανε σε ηλικία 78 ετών, τονίζοντας πως: «Συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και με την αθόρυβη προσφορά».

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευπατρίδη της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια. Αλλά και έναν αγνό Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες. Πρώτα ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και, στη συνέχεια, ως βουλευτής και υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια» σημείωσε.

Συνέχισε λέγοντας: «Στα βήματα της μεγάλης μορφής που υπήρξε ο πατέρας του, ο Αναστάσης συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και με την αθόρυβη προσφορά. Κέρδισε, έτσι, τον σεβασμό τόσο των συνεργατών, όσο και των πολιτικών του αντιπάλων. Και, βέβαια, την αγάπη των συμπατριωτών του στην αγαπημένη του Κορινθία». 

 

«Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια» καταλήγει η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Πολιτική
