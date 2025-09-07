Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο εκλογικός νόμος δεν αλλάζει – Ο Τσίπρας ζητά αυτοκριτική από τους πολίτες, κάποιοι είναι χρυσοί χορηγοί του

Κάθε παράθυρο στο ενδεχόμενο να αλλάξει ο εκλογικός νόμος ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών έκλεισε, ξανά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (07.09.2025) στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο rebranding που επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επανέλαβε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Και στην επισήμανση πως μπορεί ένα κόμμα να μην έχει αυτοδυναμία, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή η συζήτηση υπήρχε και πριν από τις προηγούμενες εκλογές.

«Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις», είπε και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 4ετίας, το 2027.

«Ο Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική»

Στον Κυριάκο Μητσοτάκη τέθηκε και ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, τα όσα ακούγονται για ένα νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό και για το περίφημο rebranding που επιχειρεί τον τελευταίο καιρό.

«Το ζήτημα της όποιας πιθανής επανάκαμψης του κ. Τσίπρα – βέβαια είναι εν ενεργεία βουλευτής – αφορά στον χώρο της κεντροαριστεράς. Καταλαβαίνω ότι ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική γιατί δεν κατάλαβαν πόσο βοήθησε τη χώρα αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική. Απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον Τσίπρα αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έκρινε δε ότι «υπάρχουν μέσα και επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει τον ρόλο του χρυσού χορηγού αλλά αν στον κ. Τσίπρα προσωποποιούν την αντίδραση στην κυβέρνηση, αυτά συμβαίνουν στον χώρο της πολιτικής. Δεν τα αξιολογώ ως σημαντικά, απλά τα επισημαίνω».