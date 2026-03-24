Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι χαλαρές στιγμές στη Θεσσαλονίκη, οι selfies με μαθητές και η πρασόπιτα

Παραλειπόμενα της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη που αλλάζει όψη από τα μεγάλα έργα υποδομής, αποκάλυψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με «ποστάρισμά» του στο Instagram το βράδυ της Τρίτης (24.03.2026).

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει μία εικόνα της Θεσσαλονίκης των έργων, των σύγχρονων υποδομών και της καινοτομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην πόλη και είχε συναντήσεις με φορείς και υπεύθυνους των έργων.

Δεν έλειψαν οι χαλαρές στιγμές, όπως η συνάντηση που είχε με μαθητές από την Αθήνα, οι οποίοι πήγαν εκδρομή στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, πολλά από τα παιδιά τού ζήτησαν να βγάλουν selfies με τον ίδιο να ανταποκρίνεται με χαρά!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τέλος, μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να δοκιμάσει και την παραδοσιακή πρασόπιτα Μακεδονίας με φέτα και γραβιέρα.

View this post on Instagram A post shared by Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

«Σήμερα στη Θεσσαλονίκη! Μεγάλα έργα υποδομής αλλάζουν την εικόνα της πόλης», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρωθυπουργός.