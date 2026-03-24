Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι χαλαρές στιγμές στη Θεσσαλονίκη, οι selfies με μαθητές και η πρασόπιτα

«Σήμερα στη Θεσσαλονίκη! Μεγάλα έργα υποδομής αλλάζουν την εικόνα της πόλης», έγραψε ο πρωθυπουργός στο Instagram
Χαλαρό στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο εργοτάξιο του Flyover στη Θεσσαλονίκη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Δημήτρης Παπαμήτσος, γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

Παραλειπόμενα της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη που αλλάζει όψη από τα μεγάλα έργα υποδομής, αποκάλυψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με «ποστάρισμά» του στο Instagram το βράδυ της Τρίτης (24.03.2026).

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει μία εικόνα της Θεσσαλονίκης των έργων, των σύγχρονων υποδομών και της καινοτομίας.

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην πόλη και είχε συναντήσεις με φορείς και υπεύθυνους των έργων.

Δεν έλειψαν οι χαλαρές στιγμές, όπως η συνάντηση που είχε με μαθητές από την Αθήνα, οι οποίοι πήγαν εκδρομή στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, πολλά από τα παιδιά τού ζήτησαν να βγάλουν selfies με τον ίδιο να ανταποκρίνεται με χαρά!

Στο τέλος, μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να δοκιμάσει και την παραδοσιακή πρασόπιτα Μακεδονίας με φέτα και γραβιέρα.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

 

«Σήμερα στη Θεσσαλονίκη! Μεγάλα έργα υποδομής αλλάζουν την εικόνα της πόλης», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρωθυπουργός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
529
298
124
95
88
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο Μαρινάκη για τα μέτρα στήριξης: «Δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί να εξηγήσει γιατί η κυβέρνηση επέλεξε τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, τι όφελος προκύπτει για βενζίνη και diesel και γιατί δεν προκρίθηκε η μείωση του ΕΦΚ
Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τη δίκη των Τεμπών: «Υπήρξε προσπάθεια να δυναμιτιστεί η διαδικασία»
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών επιτέθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη στάση της και παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για τον σιδηρόδρομο, με αιχμή «νέα τρένα, νέα υποδομή, νέους σταθμούς»
Δίκη για τα Τέμπη
Newsit logo
Newsit logo