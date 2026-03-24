Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη: Η υποδοχή από τον σκύλο – ρομπότ Κύωνα και οι selfies με μαθητές

Με ένα στιγμιότυπο που ξέφυγε από το αυστηρά θεσμικό πλαίσιο της επίσκεψής του ξεκίνησε η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, καθώς στο Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) τον υποδέχθηκε ο ρομποτικός σκύλος «Κύων», κερδίζοντας αμέσως το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού.

Το τετράποδο ρομπότ, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη και σε επιχειρήσεις έρευνας και απεγκλωβισμού σε συνθήκες φυσικών καταστροφών, παρουσίασε τις δυνατότητές του μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια σκηνή που προκάλεσε χαμόγελα. Υποδεχόμενος τον πρωθυπουργό, ο «Κύων» ξάπλωσε για να του δείξει την αγάπη του και την υπακοή του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμφανώς ευδιάθετος, αστειεύτηκε ότι θα μπορούσε να τον πάρει μαζί του στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ σε σχετικό πείραγμα που ακούστηκε για τον Πίνατ, τον σκύλο που φιλοξενείται στο πρωθυπουργικό μέγαρο, απάντησε: «Δεν ξέρω αν είναι καλύτερος, αλλά το παλεύει».

Η επίσκεψη στο ΙΜΕΤ ήταν ενταγμένη στο ευρύτερο πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα, όπου είχε επίσης επαφές με πολίτες και επιχειρηματίες, ενώ δεν έλειψαν και τα πιο ανεπίσημα στιγμιότυπα, καθώς μαθητές τον πλησίασαν για να βγάλουν selfies, με τον ίδιο να ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό.

«Μιλάμε πια για μια τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη»

Το κεντρικό, ωστόσο, πολιτικό και αναπτυξιακό μήνυμα της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη δόθηκε από το εργοτάξιο του Flyover, όπου ο πρωθυπουργός θέλησε να αναδείξει την πρόοδο ενός έργου που, όπως είπε, εντάσσεται σε μια συνολική αλλαγή του χάρτη των μεγάλων υποδομών της πόλης. Όπως ανέφερε, η Θεσσαλονίκη εισέρχεται πλέον σε μια «τελείως διαφορετική» φάση, με αιχμή το Flyover, το Μετρό και την επέκτασή του προς την Καλαμαριά.

Στο εργοτάξιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τα στελέχη των εταιρειών που υλοποιούν το έργο για την πορεία των εργασιών στην υπερυψωμένη λεωφόρο μήκους 13 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει εννέα ανισόπεδους κόμβους, οκτώ νέες γέφυρες και τρεις νέες σήραγγες. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η πρόοδος έχει υπερβεί πλέον το 50%, ενώ η ολοκλήρωση τοποθετείται στα μέσα του 2027. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Flyover «εξαιρετικά σύνθετο έργο» και ευχαρίστησε τους Θεσσαλονικείς για την υπομονή τους κατά τη διάρκεια των εργασιών, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι όταν το έργο παραδοθεί, η σημερινή ταλαιπωρία θα έχει δικαιωθεί.