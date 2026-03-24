Κυριάκος Μητσοτάκης από το Flyover: «Μιλάμε πια για μια τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να αναδείξει το Flyover ως ένα από τα εμβληματικά έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, κατά την επίσκεψή του το πρωί της Τρίτης στο εργοτάξιο της υπερυψωμένης λεωφόρου, πριν μεταβεί στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν σαφές: η Θεσσαλονίκη εισέρχεται, όπως είπε, σε μια «τελείως διαφορετική» φάση ως προς τις μεγάλες υποδομές, με αιχμή το Flyover, το Μετρό και την επέκτασή του προς την Καλαμαριά.

Στο εργοτάξιο, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από στελέχη των εταιρειών που υλοποιούν το έργο Flyover για την πορεία των εργασιών στην υπερυψωμένη λεωφόρο μήκους 13 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει εννέα ανισόπεδους κόμβους, οκτώ νέες γέφυρες και τρεις νέες σήραγγες. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η πρόοδος του έργου έχει πλέον υπερβεί το 50%, ενώ η ολοκλήρωσή του τοποθετείται στα μέσα του 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Flyover «εξαιρετικά σύνθετο έργο» και ευχαρίστησε τους Θεσσαλονικείς για την υπομονή τους απέναντι στην καθημερινή επιβάρυνση από τις εργασίες. «Είμαι απολύτως σίγουρος ότι όταν τελειώσει και ολοκληρωθεί, περίπου σε έναν χρόνο και κάτι από τώρα, οι Θεσσαλονικείς θα πουν “χαλάλι, άξιζε την ταλαιπωρία”», σημείωσε, περιγράφοντας το έργο ως «έναν αστικό αυτοκινητόδρομο δωρεάν», που θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση της πόλης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στη συνολική εικόνα των παρεμβάσεων στη συμπρωτεύουσα. «Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής», ανέφερε, συνδέοντας ευθέως το Flyover με το Μετρό και τις επεκτάσεις του. Παράλληλα, έσπευσε να εξάρει τις δυνατότητες του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου, λέγοντας ότι οι ελληνικές εταιρείες «δεν υπολείπονται σε τίποτα των καλύτερων εταιρειών του κόσμου» και μπορούν να φέρουν εις πέρας «εξαιρετικά περίπλοκα τεχνικά έργα».

Σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με τεχνητή νοημοσύνη

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), που αποτελεί μέρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), όπου ενημερώθηκε για το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με τεχνητή νοημοσύνη που εφαρμόζεται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Η εφαρμογή, η οποία αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Google και, σύμφωνα με την κυβέρνηση, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην Ευρώπη σε αυτή την κλίμακα, επιτρέπει την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την πρόβλεψη συμφόρησης έως και μία ώρα νωρίτερα, αλλά και τον εντοπισμό σημείων αυξημένης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το συγκεκριμένο παράδειγμα ως υπόδειγμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα. «Η έρευνα με μεγάλο βαθμό καινοτομίας στην Ελλάδα έχει πολύ πρακτικά αποτελέσματα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», είπε, προσθέτοντας ότι ο επόμενος στόχος είναι η μεταφορά αντίστοιχου συστήματος στην Αττική. Μάλιστα, προανήγγειλε ότι θα ασχοληθεί «προσωπικά» με την εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων, εκτιμώντας ότι ακόμη και μια μείωση της κυκλοφορίας κατά 10%-15% τις ώρες αιχμής θα μπορούσε να επιφέρει «πολύ μεγάλη και σχετικά γρήγορη διαφορά».