Κυριάκος Μητσοτάκης σε αγρότες: Τις εξελίξεις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες

Μήνυμα προς τους αγρότες που απέχουν από τον διάλογο με την κυβέρνηση έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη (13.01.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. «Συζητάμε πάντα με αυτούς που έχουν διάθεση να συζητήσουν», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες».

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε μεν στην ανάγκη για ουσιαστική συζήτηση γύρω από τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, άφησε όμως σαφείς αιχμές για τους συνδικαλιστές των αγροτών που εξακολουθούν να βρίσκονται στα μπλόκα, επισημαίνοντας: «Προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ανταποκριθεί σε σειρά αιτημάτων του αγροτικού κόσμου, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεσή του να συζητηθεί το πώς μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά τα υφιστάμενα μέτρα, να εξεταστούν ειδικά τοπικά ζητήματα, αλλά και να τεθεί το ευρύτερο ζήτημα του εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Διακομματική Επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα που συγκροτήθηκε στη Βουλή, υπογραμμίζοντας πως οι εργασίες της ξεκινούν άμεσα και ότι επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να υπάρξει ουσιαστική συμμετοχή των αγροτών με συγκεκριμένες προτάσεις, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες βελτιωτικές ρυθμίσεις. «Το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού στη συνάντηση με τους αγρότες

«Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας.

Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας.

Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις.

Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν